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吃出好膚色！女孩們「5種美肌食物」多吃，醫美雷射都省了

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▲▼「5種食物」多吃，醫美雷射都省了 。（圖／翻攝自ig）

▲番茄有「食物防曬乳」之稱，有抗黃、抗曬功效。（圖／翻攝自IG/skuukzky、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

愛美女生追求均勻透亮的膚色，除了勤加保養外，勻亮膚色也可以靠吃出來！以下5種食物好取得又美味，多吃健康又能變漂亮，一舉兩得！

#紅棗

紅棗鐵含量極高，能其營養更易吸收，更適合食療，不少女星喜歡煮銀耳蓮子粥，裡面就可以加入紅棗，上班族也能放幾顆在保溫瓶泡水喝，每天堅持做，半個月就能擁有好氣色。

▲▼「5種食物」多吃，醫美雷射都省了 。（圖／Unsplash）

#蜂蜜

早上起床喝一杯蜂蜜水，幫助通便潤腸，降低腸胃負擔，臉上自然不會長痘，更能改善內分泌失調

#番茄

夏天吃番茄可以防止曬黑，像是聖女小番茄中的茄紅素含量豐富，有優秀抗氧化作用，如果隔一天要進行戶外活動，可提前一天吃小番茄，類似｜食物防曬乳」效果。

▲▼「5種食物」多吃，醫美雷射都省了 。（圖／Unsplash）

#豆漿

除了水之外，建議可以補充無糖豆漿，若單喝覺得無聊，可以加點堅果進去增加口感，堅持喝下去，能感受膚質變細膩。

#果醋

果醋中含有豐富的維生素Ｃ、礦物質、微量元素以及碳水化合物，能夠提升免疫系統的功能，同時減緩肌膚老化。

▲▼「5種食物」多吃，醫美雷射都省了 。（圖／Unsplash）

補充美肌食物外，從生活習慣下手也有助益，像是養成泡腳習慣，若你是寒底的人，泡腳泡到身體發熱時，就可以開始進行保養，這時候保養會加速吸收，泡腳和敷面膜同時進行，你會發現整個人氣色好超多！

►越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮

►60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

關鍵字：

美肌食物, 美肌, 保養

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