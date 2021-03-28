彩虹色彩寶不到2萬入手！　日系輕珠寶不怕退流行

▲AHKAH春季新品主打鑲嵌彩色寶石的tina系列。（圖／AHKAH提供）



記者陳雅韻／台北報導

日系輕珠寶品牌設計小巧秀氣，無論上班或休閒時光佩戴，最能展現恰到好處的華麗感，AHKAH即為代表性品牌之一，今年春季為招牌tina系列注入更多繽紛色彩，於直或橫排K金上鑲嵌彩色寶石，簡單俐落的設計沒有退流行的煩惱，一年四季都好搭配，不到2萬元便能入手。

▲AHKAH tina ray carre彩色寶石單邊耳環（左）18,100元，tina short藍寶石耳環28,800元。



AHKAH橫向排列寶石設計的tina short粉紅藍寶石項鍊、手鍊，各有全鑲藍寶石、粉紅藍寶石或彩虹色寶石的款式，而耳環採直向設計，不僅有成對款式，同時還推出單邊的tina ray carre耳環，特別彎出一道弧線點綴公主式方形切割的寶石，展現俏皮風格。

▲AHKAH tina short粉紅藍寶石項鍊（左）17,400元，彩色寶石手鍊15,700元。





▲AHKAH tina coffret 18K金鑲鑽戒指（左）30,200元，tina coffret粉紅藍寶石手鍊23,500元。



同為日系品牌的agete，春季注入許多花朵元素，將天然寶石與貝殼碾碎再重新組合，以馬賽克工藝創作具象的花卉首飾；另一個意象作品為發想自鈴蘭花的作品，採用水滴造型的雕刻玻璃、海水藍寶或紫水晶，流露清新優雅氣息。

▲agete以鈴蘭花為靈感的水滴造型系列，各以紫水晶或海水藍寶石點綴。（圖／翻攝agete官網）

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