星・變美／38歲阿Sa太凍齡，網讚：停留在20歲！親曝2款「美肌養生飲」

▲阿Sa 20年如一日的凍齡好狀態，讓網友驚呼「停留在20歲」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝蔡卓妍IG、小紅書

香港女星阿Sa蔡卓妍先前與阿嬌鍾欣潼合體拍影片演唱經典歌曲《下一站天后》，慶祝Twins成軍20週年，兩人的凍齡狀態引發網友熱議，尤其比起身材忽胖忽瘦的阿嬌，網友更大讚阿Sa從肌膚臉蛋到身材「始終如一」，甚至早年的baby fat消風還越來越美，許多網友驚呼「我小學你就長這樣，我大學畢業了你還長這樣」、「她還是停留在20歲，太羨慕了！」「感覺我老了，她還在20歲」。

近日她就在網上跟粉絲分享自己的美麗秘訣，就是「養生之道」！她認為要保養好皮膚，除了找到適合自己的護膚品以外，也要調理好身體，才能從內美到外。她更公開自己最近天天喝的美肌花茶和換季時必喝的雪梨湯，快一起來把她的兩大美肌飲學起來。

＃黑枸杞玫瑰花茶



阿Sa最近天天開工都帶著喝的就是「黑枸杞玫瑰花茶」，她表示「春天來了，最好就是喝花茶！」這款花茶可以抗氧化，也可以幫助美白，另外還可幫助緩和情緒、平衡內分泌、補血氣，滋潤養顏、美容護膚，且對肝和胃也有調理作用，還能消除疲勞，改善內分泌失調、腰痠背痛等多重功效，而且材料和做法都很簡單。

只要準備黑枸杞和玫瑰花，把這兩種材料放到溫水裡泡10分鐘就可以了。但她也提醒不要攝取過量，一天內黑枸杞最好不要超過20公克，玫瑰花不要超過5公克，所以一般情況下黑枸杞10～15粒，玫瑰花2～3朵就好了。

＃雪梨湯



另外一款是她先前曾分享過，換季時必喝又很容易做的「雪梨湯」，她表示雪梨湯能潤肺清燥、清熱降火、化痰止咳，是款很滋潤溫和、幫助身體排除毒素，又能美容的養生湯水，尤其氣候乾燥時最適合喝。

需要的材料有雪梨、南杏、無花果和陳皮，把所有材料放到鍋裡加水煮就可以了，但準備雪梨時要注意，不要去皮，因為雪梨皮可以幫助止咳，但雪梨的果籽要去除，不然會使湯變酸。她也提到，有些人會再放冰糖，但如果想喝的健康一點的話，可以跟她一樣，用無花果來替代，只要在準備食材的時候，把無花果切開一半，讓其果糖在熬煮過程中可以融入到湯水裡面，就會有自然的甘甜。

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