台中伴手禮不是只有太陽餅！水果千層、玫瑰檸檬塔五款手刀帶回家

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想到可吃可玩的國內旅遊相信大家腦海裡浮現的前幾名肯定有台中，不得不說台中的確是擁有海量美食的綠洲，無論是高級還是平價的銅板美食通通都有，當然回家之前也不能忘記買點好吃的伴手禮帶回去跟親友們分享，下面推薦五款台中必買伴手禮，讓小編告訴大家除了太陽餅還能買什麼。

＃花鳥川水果千層

地址：台中市西區美村路一段596巷14號（可於高鐵店取貨）

營業時間：9:00～21:00

千層蛋糕是許多人的最愛，除了鼎鼎有名的LADY M以外這家位在台中的水果千層同樣是大家的熱門選項，最方便的是高鐵站內就有設櫃只要提前預訂經過就可以取貨帶上車；而於網上最受歡迎的就是這款「北海道生乳檸檬千層」採以北海道十勝生乳搭配台灣在地的南部綠檸檬，每一口都能吃出一層又一層的酸甜口感實在是非常滿足。

＃陸丘甜室

地址：台中市美村路一段102巷2弄2號

營業時間：12:00～18:30（每週四公休）

喜歡吃甜甜圈的人肯定不能錯過這家，藏匿在小巷子的復古味飄香甜甜圈，每一款都是結合了傳統與創新的搭配，外皮像是酥脆的炸雙胞胎裹上糖粉再加上裡面的特色內餡如焙茶花生、伯爵奶茶、香濃卡士達等精緻口味，個個吃起來都非常特別，又甜而不膩讓人好想全部口味都來一個；另外，店內也有販售布朗尼且提供現場試吃，超大塊的試吃份量完全可以感受到店家的大方與用心。

＃時境

地址：台中市北區忠太西路12號

營業時間：12:00～18:00

這家超人氣的檸檬塔據說必須等上幾個月才有辦法順利取貨，光看它猶如玫瑰花的典雅外表就讓人完全沒有抵抗力，美如藝術品的造型一口咬下後酸酸甜甜的檸檬香味便會在口中綻放，簡直是甜點時間最大的享受；除了經典款以外也有推出苦甜的巧克力塔、茶香濃郁的抹茶白巧克力塔等口味供大家選購，如此美味的伴手禮絕對值得等待。

＃HERY和日甜點專賣

地址：台中市西區精誠十六街7號

營業時間：10:00～19:00（每週一公休）

日系女孩絕對不能錯過這家和風味十足的甜點店，說到日式小點心肯定少不了大福，這款「草莓大福」正是此店的鎮店之寶使用超豪邁的大顆草莓讓整體顯得十分吸睛，酸溜溜草莓加上紅豆麻糬的香甜以及Q彈的外皮這款大福絕對值得一試；除了經典的草莓口味以外也有販售生巧克力、伯爵奶茶、抹茶紅豆的風味，小巧可愛的造型不管是自己吃還是送禮都非常合適。

＃SKYSON天子舒芙蕾

地址：台中市北區三民路三段161號B棟B2

營業時間：（平日）11:00～22:00、（假日）10:30～22:00

鬆軟的舒芙蕾是源自法國的經典甜品，綿密的口感加上不同風味的醬備受許多人愛戴，而這家舒芙蕾有別於其他市售的即便經過冷藏也不會影響它的美味，所以不必擔心帶回家後會改變風味；而口味上無論是招牌法國飛雪奶油、大湖草莓還是埔里百香果等通通都受到好評，若喜歡舒芙蕾的人一定要帶一顆回家嚐嚐保證讓你滿意。

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