穿保守說沒女人味，太露又嫌私生活凌亂！討人厭的「雙標男」女孩離遠點

編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@studio_stoutpoep

相信大家都受不了所謂的「雙標仔」同一件事情自己可以做，換成別人做就不可以了，尤其是有些男生特別喜歡將性別刻板印象及偏見強加在女生身上，以言語去揶揄甚至是批評，無論是職場上的男同事、學校裡的男同學或是感情伴侶都常常看見這種人的存在，Instagram插畫家Domien Delforge以插圖經典還原了這些令人不舒服的「男性說教時刻」，女孩遇到離遠點。

胖男人卻要求「不接受胖女孩！」

全身都是毛的男人卻指責女生腿毛沒有刮乾淨？

女孩最痛恨別人提起「胖」字，尤其是當對方也是個胖子時......

穿得保守時說妳不夠女人，穿著顯身材時又批評妳是私生活凌亂

不能接受兩個男人的愛情，但基於女人的性感與美麗而有不同評價

胸部永遠不嫌大……就算是難得一見的流星也要許這個願

除此之外，藝術家Daniel Garcia亦有許多作品是在諷刺這種存在於社會上男女之間的不平等，以簡單的插畫去呈現各種無形之中的不公平，像是以標靶去象徵男女符號的大小進而說明在起跑點男生就已經超前女生一大截了，更不用說當靶心小到不行的時候又該如何要求女生一定要射中呢？或是某些國家嚴禁女生墮胎卻又不幫忙負責與顧慮產後的各種問題，種種插圖都讓人再度反思這些不該存在的現象。

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