ZARA鏈條球鞋、小CK厚底餅乾鞋　5雙「顧荷包好鞋」滿足小資女

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無論是學生族還是剛出社會的小資女肯定都有幾雙自己愛不釋手的平價鞋，誰說只有昂貴的價錢才買得到時尚？像是品牌Zara就深得許多人的喜愛，不管是包款、鞋款還是配件都非常親民又好看，下面推薦五款你絕對不能錯過的「顧荷包好鞋」讓大家花小錢也能穿得時髦。

＃柔軟拼接球鞋

這雙鞋運用了今年正流行的拼接技術，將三種米色調的色塊以拼貼的方式呈現，無論是鞋頭、鞋身還是鞋跟通通都有拼圖的感覺十分可愛，尤其是鞋跟處以超高調的動物斑紋印花來點綴使得整雙鞋非常吸睛，設計感如此特殊的球鞋NT$1,490元就可帶回家。

▲ZARA讓大家以親民的價格追求時尚。（圖／翻攝自static.zara.net，下同）

＃粗鏈條球鞋

高調的粗鏈條帶有嘻哈的流行元素想必深得許多人的芳心，簡約的米色球鞋搭配金屬配件完美達成對比的效果，既活潑又內斂卻絲毫不違和，加上厚達3CM的鞋底，包準讓「小隻女」以及「小資女」都滿意；除了米色款以外這款也同步推出了白色款供大家挑選。

＃綁帶絨面真皮短靴

ZARA不僅有球鞋，許多好看的時尚短靴同樣也能用平易近人的價格買到，像是這雙卡其色的厚底踝靴以拼接技術將各種不同材質拼湊在一起，卡其綠鞋身加上金屬色鞋帶孔使得整雙飄散出帥氣、霸氣的氛圍，買一雙放在鞋櫃裡偶爾也可以嘗試看看不同的風格，官網售價NT$2,290元。

＃厚底餅乾鞋

同樣備受愛戴的平價品牌CHARLES&KEITH一直以來皆有「最高CP值」的榮譽，赫赫有名的小CK不但有許多平價包款同時鞋款也非常受歡迎，像是厚底餅乾鞋系列就幫小隻女們圓夢長高之路，穿起來不僅修飾了整體比例，視覺效果上也顯得更為年輕與俏皮，這款共推出了黑、白、薄荷綠以及粉紅四色讓大家挑選，看起來就像是美味可口的馬卡龍非常可愛。

▲平價時尚品牌之一的小CK亦推出許多流行鞋款。（圖／翻攝自charleskeith.com，下同）

＃魔鬼氈涼鞋

另外若想偶爾讓腳透透氣的話肯定不能錯過這款涼鞋，讓你暫時擺脫少女的氣息去嘗試帶有運動風的中性穿搭，使用了便於穿脫的魔術氈設計大幅提升了這雙涼鞋的實用性，不管是出門逛街還是到郊外踏青有了這雙鞋通通不是問題，也不必擔心走太久成為腳的負擔；此款共有黑與藍兩色可選購，其中藍色款帶有丹寧的韻味使得十分時尚與年輕。

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