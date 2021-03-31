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腦洞大開的「食物」！私房錢藏這不會被發現、可頌腋下包一定爆款

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編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@gabbois

小時候媽媽總是說餐桌上不能玩食物，但長大後卻發現這是一種藝術，來自加拿大的視覺藝術家Gab Bois把食物玩出了創意及美感，讓人不得不讚嘆這一個個鬼靈精怪的點子全是有趣的傑作，無論是各種食物還是生活日用品只要經過她的手瞬間就成了一種新的時尚元素。

不喜歡吃蔬菜的話不如把它穿在腳上，越大的菜根鞋底越厚

當黑膠唱片變成了義大利臘腸pizza會不會讓人更熱愛音樂？

如果爸爸把私房錢藏在這種錢包裡肯定不會被媽媽發現

就算不是萬聖節同樣可以玩翻南瓜，這頂南瓜帽既可愛又實用

這款腋下包的提袋看起來也太美味，要是可頌包上市肯定會熱賣

 這才是真正的綠色時尚，把毛豆、蘆筍、花椰菜戴著肯定吸睛，菜味滿滿連老媽都會喜歡。

另外，來自倫敦的藝術家Hela Stentzel亦很喜歡運用各種生活用品為靈感來創作，不僅為日常增添了幾分幽默與樂趣，同時也教會我們以不同的視角與想像力去品嚐美；像是大家是否曾經想過核被挖掉的酪梨看起來就像是張大嘴巴的小寶寶真是可愛極了，或是快被擠完的牙膏只要再多一點想像力賦予它生命，便會突然覺得好像是一個鬧肚子痛的小孩，各種創意作品詮釋的方式百百種全看我們如何去欣賞，實在是非常有趣。

▲▼食物藝術家。（圖／翻攝自臉書@madebyhelga）

▲▼食物藝術家。（圖／翻攝自臉書@madebyhelga）

▲藝術家Hela Stentzel將食物擬人化。（圖／翻攝自臉書@madebyhelga）

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關鍵字：

藝術家, 藝術, 食物造型, 創意, IG

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