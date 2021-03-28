fb ig video ETtoday search mobile

168斷食太難！營養師大推「無痛斷食法」，教你漸進式瘦下來

>

▲▼營養師推1212斷食法，教你漸進瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲依照個人作息選擇最適合的斷食方式，首次嘗試建議從1212斷食法開始。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

身邊不少朋友靠著168斷食法成功瘦下來，但是要把進食時間控制在8小時內，真的好難！營養師高敏敏建議，若不想給自己太大壓力，可以試試循序漸進的1212斷食法，把進食時間控制在12小時內，一般人都能輕鬆達標。

不管是168斷食也好，1212斷食法也罷，其實這就是「限時斷食」的概念，透過時間的限制，將食物集中在一天幾小時內吃完，空腹的時間長、有利脂肪燃燒。當我們進食時，身體為儲存能量模式，斷食時則進入分解模式，不再增加腸胃負擔。

▲▼營養師推1212斷食法，教你漸進瘦下來 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲斷食法也可以循序漸進。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

高敏敏建議初次想執行斷食的朋友們，可以用循序漸進的方式，慢慢縮短進食時間，簡單來說可以分為三階段，初期執行「1212斷食」，也就是斷食12小時，假設早上8點吃完第一餐，晚上8點前須吃完最後一餐。

中期執行「1014」斷食法，假設中午12點吃完第一餐，晚上10點之前比需吃完最後一餐，最後再執行「168斷食法」，也是是中午12點吃第一餐的話，晚上8點前要吃完最後一餐。

▲▼營養師推1212斷食法，教你漸進瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲多吃原型且口味清淡的食物。

高敏敏進一步說明，限時斷食的主要目的是改善現代人吃宵夜、三餐不定時、晚餐太晚吃等問題，除了遵從進食時間，飲食方面也要選對的食物，避免高糖、高油和加工食物，選擇蒸煮滷烤的天然食物。

▲▼營養師推1212斷食法，教你漸進瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲千萬別有暴飲暴食的報復心態。

每一餐則是7-8分飽就好，千萬不要刻意爆食狂吃，這樣更會增加身體負擔，再來多喝水是必要的，有時候「覺得餓」，可能是因為口渴，最後要找出最適合自己的執行時間，減肥不是一時，健康飲食和生活模式是跟著你一輩子的。

▲▼營養師推1212斷食法，教你漸進瘦下來 。（圖／Unsplash）

▲喝水量每天一定要充足，多喝水能增進血液循環。

►「玩手機瘦身法」正夯！網實測：美腿瘦腰，連假胯寬都改善

關鍵字：

168斷食, 斷食, 限時斷食, 高敏敏, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線

《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 《錦心似玉》譚松韻輕鬆駕馭鮑伯頭、丸子頭　偏圓臉的髮型範本就是她 蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」 「有些相愛是命中注定，卻不是注定的相守」五部經典愛情片回味無窮 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 從「農曆幾月生」看出人格特質！四月最悶騷、鬼月很聰明

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面