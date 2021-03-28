168斷食太難！營養師大推「無痛斷食法」，教你漸進式瘦下來

▲依照個人作息選擇最適合的斷食方式，首次嘗試建議從1212斷食法開始。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

身邊不少朋友靠著168斷食法成功瘦下來，但是要把進食時間控制在8小時內，真的好難！營養師高敏敏建議，若不想給自己太大壓力，可以試試循序漸進的1212斷食法，把進食時間控制在12小時內，一般人都能輕鬆達標。

不管是168斷食也好，1212斷食法也罷，其實這就是「限時斷食」的概念，透過時間的限制，將食物集中在一天幾小時內吃完，空腹的時間長、有利脂肪燃燒。當我們進食時，身體為儲存能量模式，斷食時則進入分解模式，不再增加腸胃負擔。

▲斷食法也可以循序漸進。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

高敏敏建議初次想執行斷食的朋友們，可以用循序漸進的方式，慢慢縮短進食時間，簡單來說可以分為三階段，初期執行「1212斷食」，也就是斷食12小時，假設早上8點吃完第一餐，晚上8點前須吃完最後一餐。

中期執行「1014」斷食法，假設中午12點吃完第一餐，晚上10點之前比需吃完最後一餐，最後再執行「168斷食法」，也是是中午12點吃第一餐的話，晚上8點前要吃完最後一餐。

▲多吃原型且口味清淡的食物。

高敏敏進一步說明，限時斷食的主要目的是改善現代人吃宵夜、三餐不定時、晚餐太晚吃等問題，除了遵從進食時間，飲食方面也要選對的食物，避免高糖、高油和加工食物，選擇蒸煮滷烤的天然食物。

▲千萬別有暴飲暴食的報復心態。

每一餐則是7-8分飽就好，千萬不要刻意爆食狂吃，這樣更會增加身體負擔，再來多喝水是必要的，有時候「覺得餓」，可能是因為口渴，最後要找出最適合自己的執行時間，減肥不是一時，健康飲食和生活模式是跟著你一輩子的。

▲喝水量每天一定要充足，多喝水能增進血液循環。

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