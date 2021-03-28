星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

▲星巴克在3月底針對會員加碼買一送一（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、伯朗提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

星巴克23週年生日慶，整個3月優惠做好做滿，繼第三波3／28免費提供23歲民眾喝咖啡，在明（3／29）天的青年節上班日，再針對星禮程會員推出3月最後回饋，只要使用隨行卡與特定方式支付，至店內喝咖啡再享買一送一！

星巴克3月優惠真的連發不手軟，可讓民眾樂翻天，繼3波優惠之後，3／29再舉辦「星禮程會員專屬 - 會員好友分享日」，當天從上午11點至晚上8點，針對星禮程會員，至店內購買2杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。

因為本次優惠僅針對星禮程會員，若想使用買一送一優惠，需全額使用星禮程帳號中任一隨行卡，或APP行動支付才可具有回饋資格，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用加價升級，部分門市不提供此優惠。

伯朗咖啡館3／29也推分享日優惠，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

而針對即將來臨的4月，另一連鎖咖啡丹堤也在4／4至4／5兒童節連假期間，推出買一送一優惠活動，優惠連續二日的期間，消費者至店買大杯以上飲品，可享買一送一；。同時於咖啡行動購物網，也同步推出買三送二的寄杯活動優惠。

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