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玉米、西瓜長出小手討抱抱　三款軟萌室內拖每天等你回家穿上它

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編輯／ChiNg

一回家若能換上可愛的室內拖鞋簡直是溫馨指數瞬間破表，不管是基於保暖還是安全考量室內拖鞋都是家裡的必需品，而其實只要稍微多點設計的巧思就能打造出別緻又Q萌的家居拖鞋，下面介紹三款最有特色的室內拖，大家趕緊選一雙下單帶回家吧。

＃蔬菜拖鞋

日本品牌Blue Blue Japan預計將於四月初推出這系列蔬菜造型的拖鞋，將餐盤上常見的紅蘿蔔、玉米以及夏天令人垂涎的西瓜通通做成了室內拖鞋，不僅如此還在它們每一款的鞋面縫製了圓圓的眼睛及小嘴巴，就好像吉祥物一樣每天等你回家，更可愛的是還縫上了兩隻小小的手手感覺在跟你招手討抱抱，萌到讓人完全沒有抵抗力。

▲▼造型室內拖。（圖／翻攝自maisonmargiela.com、sgs109.com）

▲蔬菜拖鞋。（圖／翻攝自sgs109.com，下同）

而清潔上也相當方便，只要將它們裝於洗衣袋中便可放入洗衣機做洗滌，每一次洗完都跟新的一樣，如同以往的可愛；另外，此蔬菜系列除了拖鞋以外亦同步推出香蕉、酪梨、櫻桃、豌豆等造型的絨毛吉祥物陪伴大家度過美好的居家時光。

▲▼造型室內拖。（圖／翻攝自maisonmargiela.com、sgs109.com）

＃柔軟麵包拖鞋

品牌Maison Margiela這次找來了以怪奇聞名的饒舌歌手Tommy Cash一同攜手打造這款聯名麵包拖鞋，繼上次與Adidas推出的「世界上最長的球鞋」這次更是前衛的以麵包袋來包裝這雙拖鞋，使得整體看似賣場架上的麵包，加上整雙拖鞋的做工非常細緻，無論是酥脆表皮還是切開的紋路都像極了真的麵包，而拆開包裝後更驚人的是拖鞋內部真的跟麵包內部一模一樣，讓人非常佩服設計者的巧思。

除此之外，此系列亦同步推出了「真的可食用的聯名泡麵」外觀非常簡約僅印製了聯名的logo以及背面關於營養成分的標示，大致上看似沒什麼問題的泡麵要價約台幣400多元，只能說除了經濟考量以外真的沒什麼問題。

＃niko and…Ｘ大人的圖鑑聯名拖鞋

深受喜愛的日本雜貨品牌niko and…這次跨界與「大人的圖鑑」合作推出文具系列以及居家系列商品，居家用品包含了室內拖鞋、雨傘、造型抱枕等每一款都散發出濃濃的謎樣味非常特別，而其中室內拖共推出棕色與米色兩款造型且將古埃及、礦物、貓頭鷹等經典印花縫製在上面，整雙拖鞋就像是一雙古色古香的藝術品。

▲▼造型室內拖。（圖／翻攝自dot-st.com）

▲niko and…Ｘ大人的圖鑑聯名拖鞋。（圖／翻攝自dot-st.com，下同）

另外文具系列的部分如同以往推出了筆筒、筆袋、貼紙等常見的文書用品，不得不說每一款都具創意及想像力，將金字塔與木乃伊等元素融入其中，把你的書桌徹底打造成一座歷史悠久的名勝古蹟，實在是非常有趣。

▲▼造型室內拖。（圖／翻攝自dot-st.com）

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關鍵字：

室內拖, 居家, 居家用品

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