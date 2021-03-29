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一秒變人間仙女！山茶花腮紅、子彈唇膏「自然妝感」讓妳比花還美

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編輯／ChiNg

百花爭豔的春天已經來了，除了氣溫回暖以外最讓人心花怒放的就是可以出外踏青、賞賞美景了，沒有時間出門散心也沒關係在「化妝包」裡就能賞花，下面推薦四款漂亮小仙女們必收的高顏值系列彩妝用品讓妳帶著美麗的妝容桃花朵朵開。

＃INNISFREE花朵腮紅

這款由品牌Innisfree推出的濟州嚴選山茶花花朵腮紅光外型就美到相當驚人，以春天專屬的山茶花為靈感打造花朵造型的腮紅，三朵花瓣以及中間黃色小花蕊的細緻設計讓整體顯得更為逼真，擁有這款高顏值腮紅無論補妝還是拍照都完全不違和，同時也幫你打造最迷人的氣色與肌膚。

＃ETUDE HOUSE輕紗限定系列

同樣來自韓國的彩妝品牌ETUDE HOUSE因應春天的來臨推出「輕紗春季限定系列」除了眼影也同步發售系列唇膏，以「訴說心語浪漫」為主題打造六款期間限定的眼影，為你打造最細緻、貼近肌膚的自然妝感；而「唯美色計輕紗唇膏」則有五款不同色調供選購，以輕盈柔和的飽和唇色製造出類似色彩暈染的唯美感，讓你整個人有如仙女般仙氣逼人。

＃Les Merveilleuses LADURÉE玫瑰花瓣腮紅

由日本美妝品牌與法國甜點品牌跨界成立的彩妝品牌Les Merveilleuses LADURÉE向來總是以極為夢幻、貴氣的形象推出各種商品，而這次也不例外的推出這款「玫瑰花瓣腮紅」浮誇到讓人難以相信這是化妝品，外殼採以典雅、復古風格的設計，打開之後則是一瓣又一瓣的片狀造型腮紅，極高顏值的奢華享受簡直是仙女專用。

＃M.A.C春夜櫻唇膏

彩妝品牌M.A.C的子彈唇膏一直都是許多小資女孩的最愛，其中「櫻花期間限定系列」也邁向第三年，而今年更以黑夜星空為主題來包裝，搭以飛舞的漫漫櫻花顯得更為唯美浪漫，整體無論是質感還是柔美程度都大幅提升；此系列水漾果凍唇膏共有四種顏色供選購，每款都像是溫柔的櫻花在呵護自己，讓你的嘴唇既滋潤又誘人。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, , 絕美

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