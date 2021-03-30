史努比三角便當盒、圍裙無敵可愛！還有小浣熊百寶袋想全部收藏

編輯／ChiNg

深受大家喜愛的史努比這次與生活雜貨品牌212KITCHEN合作推出「NEW YORK DELI with PEANUTS」聯名，以紐約風格為主題打造一系列生活用具無論是便當盒、餐具還是提袋等等通通都有，將史努比與夥伴們一起打鬧、吃東西的歡樂畫面呈現於商品上，每一款都可愛到讓人捨不得拆開來用。

此系列光是餐具系列就已經非常豐富了，便當盒從三角御飯糰形狀、方形到圓形全部都有讓大家依需求與喜好做挑選，顏色設計上也非常鮮豔奪目再搭配史努比調皮的圖樣，整個便當盒看起來既俏皮又可愛；除了便當盒以外也有推出碗盤以及馬克杯等常用的餐具，亦是以溫暖的春季為背景打造帶給人陽光、溫暖、正向的感覺，暖色系讓人看了心情格外的開朗。

▲史努比餐具。（圖／翻攝自store.world.co.jp，下同）

若喜歡烘焙的話那肯定少不了圍裙以及隔熱手套，就算在家自己料理DIY也要美美的富有儀式感，以墨綠色、海軍藍、白色為底色呈現出成熟、溫柔的韻味帶有一種十分專業的感覺，且圍裙採以雙色設計除了衛生以外也非常時尚可愛。

日本品牌DAIYA也時常推出許多可愛的實用日用品，這次則是與《浣熊拉斯卡爾》聯名推出一系列生活雜貨，無論是收納袋、洗衣袋還是抱枕應有盡有，且皆以小浣熊的可愛造型為主題打造而成陪伴大家一起快樂做家事。

其中洗衣袋的部分光外型就非常吸睛，以立體刺繡的方式呈現超大容量的設計，甚至能裝下B5大小的筆記本，這款洗衣袋無論是家用還是外出攜帶都非常適合且方便；洗衣袋不僅有大浣熊造型亦同步推出了小浣熊尺寸的樣式，整隻趴睡的姿勢顯得療癒呆萌，且無論是何種尺寸都兼具洗衣、收納以及抱枕的用途簡直是多功能百寶袋。

除此之外，此系列也貼心的同步推出造型曬衣夾可供選購，同樣設計為多功能的用途若無需洗衣服的時候還可以當作文具來使用，讓人不得不稱讚設計者的巧思，絲毫不浪費的物盡其用。

另外，迪士尼粉絲們又有福利了！7-ELEVEN再度推出迪士尼聯名生活小物，無論是追劇神器「造型抱枕毯」還是仙女們必備的野餐墊都被染上了櫻花季的色調及圖騰，其中抱枕毯共有小熊維尼以及奇奇蒂蒂兩款，將超人氣卡通人物的大頭做成超大圓形抱枕打開拉鍊後裡面還有舒適的毯子，不得不說這款CP值未免太高；而野餐墊的部分則是徹底的將小夥伴們搬到戶外與綠色草坪做結合打造最自然、柔和的視覺效果，搭配櫻花主題的背景這款野餐墊無論是小熊維尼、奇奇蒂蒂還是邦尼兔都讓人好想擁有。

►史上最可愛的「史努比包包」來了，還有超夢幻芭比包讓你成為Lisa

►藍瓶咖啡不只飲料好喝！文青風提袋、環保吸管 5款小物也要一起打包