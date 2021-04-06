「作為失敗的典型你太成功了」　必學「不帶髒字罵人法」以幽默神回嗆

編輯／ChiNg 圖／由IG@初生之犢授權提供

生活帶給我們的煩躁與不安誰說只能逆來順受？其實有時候當我們能順著負能量以幽默的口吻說一些「毒雞湯」時，代表內心深處已經坦然了，將永遠不再受這些麻煩與困擾影響，何嘗不是另一種安慰自己的方式呢？下面八句「罵人不帶髒字系列」帶著大家一起用最安全的方式正面回擊。

「把你的智商乘以三，數字會變小」

因為負數不管乘以多大的正數永遠只會越來越小......這句話也要有一定的智商才知道自己被罵了。

「你想的比你長的還美」

有些人開口閉口都是吹牛的大話，除了想得美以外好像也沒剩什麼別的。

「是我近視，還是你長得畫質低？」

不知道到底是畫質低還是解析度出問題，這才發現有些髒話不用「聽」而是可以用「看」的。

「你複雜的五官，掩飾不了你樸實的智商」

三觀正是好事，但可惜五官不行。

「作為失敗的典型，你太成功了」

失敗為成功之母，先謝謝你成就了我的成功。

「我只想罵人，不想罵你」

尊重是建立在「人」與「人」之間，很遺憾我們之間沒有這種東西。

「觸景生情，你就佔了兩個字」

這句話拿去送給渣男前任們最適合不過，還有那些不堪的記憶。

「你的智商一出生就跟臍帶一起被剪掉了嗎？」

臍帶血還可以捐，低智商可是沒人要。

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