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網：準到嚇人！日本爆紅數字測驗，憑直覺挑「0-9」測你的戀愛盲點

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▲▼數字心理。（圖／翻攝自fb）

▲超準數字占卜被日本網友們瘋狂轉載。（圖／翻攝自IG/netflixkr，以下同）

編輯/ Lily

日本網站近來瘋傳一個數字心理測驗，只要在憑直覺在0-9之間選一個數字，就能得知你的隱藏性格和戀愛習慣，不少網友實測直喊太準，你也來試試！

直覺從中挑選一個最喜歡的數字

▲▼超準！憑直覺挑數字測戀愛習性 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/erai_sensei）

#0

0是一個特別的數字，象徵著開始也是結束，你希望被當成特別的人對待。你對戀愛相當有自信，敢愛敢恨的你，兩人關係不是大好就是大壞，相信真愛的存在，兩人相守結婚是你的終極目標

#1

1是數字中排名最高的，選擇這個數字代表你渴望獲得他人認同，但也常因太在意別人看法而容易心裡悶悶的，感情方面容易被有能力的人吸引，和異性相處起來相當有魅力。

#2

數字2是一個可以除得盡的數字，這類的人處事謹慎小心，是一位步步為營的野心家，感情方面也很懂察言觀色，深知兩性相處之道，婚後懂得睜一隻眼閉一隻眼。

▲▼數字心理。（圖／翻攝自fb）

#3

選擇3代表你個性相當被動，很多事情能拖就拖，或是常有著依賴他人的心態。談戀愛一旦認定就容易放太多感情，屬於為了愛不顧一切型。

#4

有人認為4是不吉利的象徵，若你選擇4代表你個性較為固執，較不容易因為旁人改變自己的想法。和另一半講話太直，容易不小心傷了對方的心，其實並沒有惡意。

▲▼數字心理。（圖／翻攝自fb）

#5

5是最中間的數字，選擇5的人喜歡安定的生活，討厭事情懸而未決，不喜歡麻煩。戀情總在不經意開始，最喜歡和對方互道晚安的安心感。

#6

選擇6的人，決定好目標就會勇敢的向前衝，意念堅定強大，很適合創業的性格。戀愛方面希望另一半把自己放在第一位，很講求公平。

▲▼數字心理。（圖／翻攝自fb）

#7

挑選數字7的人，通常性格大而化之，看待事物樂天且樂觀，其實骨子裡相當怕麻煩。非常相信愛情，甚至期待真命天子降臨，談起戀愛容易忽冷忽熱，另一半有時會被冷落。

#8

8是相傳會帶來好運的數字，選擇8的人處事圓融，常一副與世無爭的樣子，但也因太在乎他人感受，而隱藏自己的個性。感情總喜歡配合他人，會盡力滿足對方需求。

▲▼數字心理。（圖／翻攝自fb）

#9

9在日本也屬不吉利數字之一，通常挑9的人很有反差萌，外表冷漠但內心卻可愛，愛情認定後就很難改變，異性緣不錯，另一半很容易臣服在你的魅力之中。

關鍵字：

數字, 心理測驗, 隱藏性格

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