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孫芸芸穿bra炫腹肌最高級別AB線　根本少女媽媽

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▲孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸穿約17,500元的Celine針織運動bra，露出腹肌中間最難練的AB線。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉熱，不少人已忙著運動、減重或雕塑身材，希望穿上夏裝更有自信，而名媛孫芸芸已準備好了，搶先秀Celine要價約17,500元的橫條紋針織運動bra，搭配高腰褲，讓結實的腹肌跑出來見客，特別是從她胸部下緣中心位置、腹部中間往下畫直線到肚臍那道凹下去的線條，就是「炫腹」最高級別也最難練成的AB線呀！網友大讚她「根本少女媽媽」。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸的棒球帽也出自Celine，約14,000元。

孫芸芸曾透露不愛運動，久久才上健身房一次，但如此明顯的AB線，絕非體質瘦就可以辦到，還是得運動搭配飲食才能展露完美線條，她趁周末與堂妹孫怡爬山，既能聯絡感情又能健身，一舉數得。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸周末與堂妹孫怡一同爬山運動。

除了穿上Celine運動bra吸睛，孫芸芸也巧搭配件，頭上戴的帽子也是Celine新鮮貨，是約14,000元的C字裝飾藍色棒球帽，她同時佩戴為同名品牌YUN YUN SUN設計的最新Galena系列Beryl圈式耳環與Anker Ear耳扣，為帥氣穿搭注入華麗風格。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸戴YUN YUN SUN的Beryl耳環7,980元，Anker Ear耳扣6,980元。

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, Celine

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