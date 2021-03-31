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6個平價美妝牌「隱藏版好物」　18色腮紅、番茄素顏霜小資女必買

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編輯／Emily

美妝保養品不一定要貴才好，在平價品牌中也是有不錯的產品，這裡就精選了六個優質熱賣品牌，裡面的產品從護膚保養、繽紛美妝到指彩都有，讓你用它們輕鬆打造自己的春季造型。

1.LSY林三益刷具

台灣的LSY林三益刷具承襲百年老牌的製筆技術，做出融合古典與現代，能舒適上妝、清潔保養的高品質刷具。其中「一組完備基本組」包含粉底刷、暈染刷到眼刷，包辦你的基本妝容。「內雙眼神放大組」則有四支能細緻勾勒眼妝的刷具。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲LSY林三益 一組完備基本組、內雙眼神放大組（圖／Pinkoi提供，下同）

2.4U2

4U2是泰國熱銷的平價彩妝品牌，有著甜美可愛的包裝配上可氣質可知性的時尚歐美色系。其中「復古小甜磚腮紅」分成霧面、亮面，有粉紅到橘共18款美色。「LOOK AT ME一見鍾情眼影盤」也是熱銷品，以大地色系混金屬光澤，簡單好用零廢色。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

3.CelesteTerry

CelesteTerry是Youtuber大沛的自創品牌，裡面的「不能沒有唇膏」系列非常推，以水潤、霧面兩種質地搭配知性、減齡、日常百搭顏色，打造共8種不分年齡、不需化妝也能使用的好氣色唇膏。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

4.SKINFOOD

韓國保養彩妝品牌SKINFOOD經常使用天然食材製作護膚品，以蔬果的成分活化滋養肌膚。「番茄白雪公主閃耀霜」把番茄精萃成分融入素顏霜，能讓肌膚嫩白並延遲老化，「蜜桃棉透感零油光蜜粉」富含維他命C，能有效控油、緊緻毛孔。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

5.et seq.

台灣的指彩品牌et seq.以造型古典的羽毛筆指甲油為名，墨水瓶、羽毛筆造型配上復古典雅的指彩色調，特別適合氣質女孩。除了指甲油禮盒，還有具修護功能的指緣油。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

6.#4me by GU

日本平價服裝品牌GU新推出了彩妝支線#4me by GU，以眼妝和唇彩為主。「自然光澤滋潤唇膏」能讓嘴唇保持水潤，散發自然感好氣色。眼妝部分有可以打底的眼影膏，以及有黃、紫、綠…等鮮豔色的眼影系列。

▲平價美妝品牌。（圖／pinkoi提供）

▲GU彩妝支線#4me by GU，以眼妝和唇彩為主。（圖／翻攝自gu-global.com）

►60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得

►史上最輕薄、打造光澤奶油肌　粉餅控沒用過它們實在太虧

關鍵字：

pinkoi, 美妝, 保養, LSY林三益, Celeste Terry, et seq., 4U2, SKINFOOD

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