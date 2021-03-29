陳冠希急切割NIKE！「聯名鞋神隱」　台灣證實了：延後發售

▲陳冠希切割NIKE，雙方聯名鞋確定延後發售。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

新疆棉花事件持續延燒，男星陳冠希主理的潮牌CLOT一直以來與NIKE合作關係緊密，但從未公開表態選邊站，直至昨（28日）陳冠希在個人微博上發表了「中國卓越」的貼文，更被發現當天在上海舉行的時裝發佈會已經不見最新聯名鞋「CLOT x NIKE AM1 KOD CHA」，相關宣傳海報上NIKE也被默默消失。記者進一步詢問台灣NIKE後證實，該鞋款在台灣的發售日期確定延後。

▲陳冠希主理的潮牌CLOT多次與NIKE合作，如今宣傳海報已經不見NIKE Logo 。（圖／翻攝自微博）

陳冠希主理的潮牌CLOT多次與NIKE合作，自然逃不過新疆棉花事件，多次被網友要求出面回應，但陳冠希始終沒有表明立場，不過他昨日在上海舉行的時裝大秀上，被視為重頭戲的最新聯名鞋「CLOT x NIKE AM1 KOD CHA」已經默默神隱，且陳冠希在微博上寫下「中國卓越」字樣，立場鮮明。

▲該聯名鞋「CLOT x NIKE AM1 KOD CHA」原定於3月底在台發售，目前確定延後 。（圖／翻攝自微博）

陳冠希火速切割NIKE，就連宣傳海報也有改動痕跡，原先的NIKE字樣已經被消除不見。據了解，CLOT秋冬系列以及該聯名鞋「CLOT x NIKE AM1 KOD CHA」原定於3月27日在大陸首次亮相，記者也進一步詢問台灣NIKE，台灣原定於3月底發售該雙聯名鞋，但目前確定是延後發售了，且暫不清楚延後至何時。

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