對家人最好的3大星座！愛家巨蟹才第二、Top 1責任心特別強

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人在外面看起來很強勢愛指揮人，或是斤斤計較，一點虧都不能吃，但對家人卻超好，願意為家人付出一切，噓寒問暖、任勞任怨，不管是出錢還是出力，只要家裡一切安好都OK！像是以下3個星座就是這類型的人，家裡的事永遠擺第一。

Top 3：處女座



很多人對於處女座的印象就是愛撈叨批評、愛挑剔，他們的挑惕並不是刻意要找麻煩，只是因為天性追求完美，忍不住會在意很多小細節，但他們只會對親近的人展現這一面，尤其是交情好的朋友、家人，如果有哪裡沒做好，他們希望你可以更好，如果是交情不夠的人他們才懶得說那麼多。

其實處女是很在乎感情、為人設想很細膩周到的星座，尤其是對於家人的重視和付出，是很多人都比不上的，他們有什麼好的，第一個會想到家人，也非常不願意家人受到委屈，如果他們手邊有一筆錢，他們會先用在家人身上而不是自己。

Top 2：巨蟹座



巨蟹座的愛家可以說是12星座中出了名的，是最具有家庭觀念的星座，不分男女都很重視家庭的溫暖與安定和諧。除了他們天生親切溫暖、體貼、富有同情心的性格特性，巨蟹對於家人有著很強的依賴心理，可以說家人是他們最信任也最在乎的部分。

他們在精神很需要並依賴家人的同時，他們自己也很願意為家人付出，任勞任怨，希望自己的努力能讓家裡有更好的生活，甚至能為了家人而努力奮發、充滿力量奮鬥。

Top 1：金牛座



性格溫和沈穩的金牛座，行事很慎重，責任心也特別強，造就了大多數的金牛都滿孝順的，一方面是他們很有耐心，想法也比較成熟理性，不會只從自己的角度去看問題，能考慮到整體，使得他們不會只注重、放大自己的委屈，也懂得體諒其他家人的辛勞。

雖然很多人會覺得金牛很小氣，其實是因為他們做任何事前習慣精打細算，包括花錢。若是花在自己身上確實會想省這省那，有些捨不得，但如果錢是要花在家人身上時，他們又會變得大方很多，能讓一個非常會精打細算的人很捨得花錢，就知道他們把家人看得有多重要。

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