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Apple AirPods Pro現省2000元！下殺5990元入手超划算

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文／C編

Apple AirPods Pro是許多人心中夢寐以求的神級耳機，因為精巧、戴起來方便，所以很受歡迎，購物網站「Her和她」推出「Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，現省2000元，超級划算。

▲Apple,AirPods Pro,耳機,her和她。（圖／Her）

▲Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元。點我購買。

Apple AirPods Pro具有主動式降噪，讓聲音可以更加真實地傳達進耳朵，不因外在環境而出現雜音、雜訊等干擾，可以更加沉浸在音樂的饗宴之中。

▲Apple,AirPods Pro,耳機,her和她。（圖／UNSPLASH）

▲Apple AirPods Pro對果粉來說是重要配件。（圖／UNSPLASH）

當需要聽到外界聲音時，可以立刻轉換通透模式轉換，不需要將耳機拿下來，超級方便。柔軟且富有彈性的矽膠耳塞套備有種3供選擇，並且一按即合，簡單又舒適。

▲Apple,AirPods Pro,耳機,her和她。（圖／UNSPLASH）

▲AirPods Pro配載H1晶片滿載技術卻體積精巧。（圖／UNSPLASH）

AirPods Pro滿載技術卻體積精巧，完全根據系統級封裝設計而打造，配載H1晶片，從聲音到Siri，為各項功能提供強大的驅動力，大大減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪，另外，能抗汗抗水，並具備擴大的麥克風網狀聲孔，在風大的時候，可提升通話的清晰程度。

▲Apple,AirPods Pro,耳機,her和她。（圖／Her）

▲Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元。點我購買。

「Her和她」推出「Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」，可以直接充電不需要線，並且具有長達24小時的續航力，一整天聽音樂、Podcast不斷電，原價7990元、特價5990元，現省2000元，超級划算。

關鍵字：

Apple, AirPods Pro, 耳機, her和她, Her

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