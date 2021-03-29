GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

記者王則絲／外電報導

美國時尚品牌GUESS近日在推特上被踢爆，其推出的G-Logo托特包與「全球最熱門單品」Telfar購物包相似度高達99％，引爆爭議與罵聲，眾多網友們怒氣滿點：「我希望Telfar起訴他。」短時間內這款G-Logo托特包便下架處理，急於滅火，但是大家並沒有打算放過GUESS，陸續挖出其他包款，發現就連PRADA腋下包、DIOR托特包也被仿好仿滿。

GUESS Embossed Logo G-Tote / Telfar Medium Shopper: pic.twitter.com/EcBRqwEMAj — AB/G (@bibbygregory) March 26, 2021

GUESS在全球知名度頗高，在韓國還有女神秀智的代言，尤其受到年輕族群喜愛，問號以及三角形LOGO為其招牌標誌。

最近GUESS推出多款新一季手袋，其中一款「G-LOGO」托特包，就被網友指出疑似仿冒另一設計師品牌Telfar的火紅購物包，經比對之下，確實就包形、尺寸、樣式、LOGO位置下幾乎一模一樣，僅有中間的大LOGO改為「G」，但其立體呈現的模樣更加深抄襲嫌疑，相似度高達九成以上。

▲左為GUESS下架包款、右為Telfar全球火熱的購物包。（圖／翻攝自推特、Telfar）



疑似遭到仿冒的Telfar這款購物包，曾在去年Lyst公布「全球最熱門單品」榜單中奪冠，是時下相當火熱的手袋，一包難求。而GUESS推出相似度破表的包款後，立刻被網友在推特上踢爆，罵聲滿天飛，據外媒報導，事情鬧大後GUESS馬上就停止銷售此款手袋，企圖滅火。

▲GUESS其他疑似仿冒的包款，左與PRADA腋下包十方相似，右其中間條紋設計搭配LOGO則讓人與DIOR托特包產生聯想。（圖／翻攝自GUESS）



此次GUESS疑似仿冒Telfar的事件後，GUESS推出的其他款手袋也被網友拿出來比對，發現竟還能找到與PRADA超熱賣腋下包幾乎一模一樣的設計包款，DIOR的帆布托特包設計概念也疑似直接被移用在自家包款上，以及激似LV的老花、FENDI的長棍包⋯⋯網友們集體痛罵：「不相信是巧合」、「GUESS什麼時候變成精品選貨？」、「他們叫『GUESS（猜）』不是沒有原因的。」其實GUESS仿冒爭議不是頭一遭，十多年前曾與Gucci展開「G」字LOGO大戰，打了許久官司，最後判賠鉅款給Gucci。

▲GUESS其他疑似仿冒包款，左包款被網友認為激似LV老花，右包款設計則是與FENDI長棍包十分類似。（圖／翻攝自GUESS）



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