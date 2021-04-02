歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

▲歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」女星宋妍霏 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、CFP）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜人紅是非多，日前她穿著一套裸色鏤空西裝，大秀胸前領域，跳脫20歲少女的稚氣形象，該套造型至今都讓粉絲印象深刻，但巧合的是，有「大陸泫雅」之稱的女星宋妍霏也換上同款服飾亮相，兩人撞衫後才發現差距不小，宛如「買家秀、賣家秀」一般，網友直呼：「原來身材火辣的人穿出來是這種感覺。」

▲歐陽娜娜1月時曾以一身Dion Lee 2021春夏系列裸色鏤空西裝擺拍 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

20歲女星歐陽娜娜近期穿衣尺度頻頻突破，1月時曾以一身Dion Lee 2021春夏系列裸色鏤空西裝擺拍，裸色系襯托白皙肌膚，同時內搭綁帶式背心，僅僅用兩條繩子固定，從上到下完全露出胸前區域，一排鏤空挖洞設計直接透膚，歐陽娜娜如此火辣的造型，至今都讓粉絲印象深刻。

▲宋妍霏絲毫不掩飾火辣身材，連未修圖的生圖都甩開歐陽娜娜。（圖／CFP）

或許是衣著辨識度太高，有「大陸泫雅」之稱的女星宋妍霏，近日現身機場時也巧合穿著同款，她在微博擁有超過1200萬粉絲，並且以鮮明的時尚風格走紅。宋妍霏絲毫不掩飾火辣身材，相較於歐陽娜娜以西裝外套遮蓋了一大半，宋妍霏由上而下的雪白肌膚直接見客，加上修長身型為整體加分不少。

最厲害的莫過於在機場被捕捉的照片都是未修圖的生圖，更是直接甩開歐陽娜娜一大截，引發網友驚呼：「差距完全不是一點點」、「生圖還這麼好看」、「宋妍霏衣架子，身材太好了」、「沒有對比沒有傷害。」

▲宋妍霏在微博擁有超過1200萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

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