fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

>

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」女星宋妍霏  。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、CFP）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜人紅是非多，日前她穿著一套裸色鏤空西裝，大秀胸前領域，跳脫20歲少女的稚氣形象，該套造型至今都讓粉絲印象深刻，但巧合的是，有「大陸泫雅」之稱的女星宋妍霏也換上同款服飾亮相，兩人撞衫後才發現差距不小，宛如「買家秀、賣家秀」一般，網友直呼：「原來身材火辣的人穿出來是這種感覺。」

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜1月時曾以一身Dion Lee 2021春夏系列裸色鏤空西裝擺拍 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

20歲女星歐陽娜娜近期穿衣尺度頻頻突破，1月時曾以一身Dion Lee 2021春夏系列裸色鏤空西裝擺拍，裸色系襯托白皙肌膚，同時內搭綁帶式背心，僅僅用兩條繩子固定，從上到下完全露出胸前區域，一排鏤空挖洞設計直接透膚，歐陽娜娜如此火辣的造型，至今都讓粉絲印象深刻。

▲宋妍霏 。（圖／CFP）

▲宋妍霏 。（圖／CFP）

▲宋妍霏絲毫不掩飾火辣身材，連未修圖的生圖都甩開歐陽娜娜。（圖／CFP）

或許是衣著辨識度太高，有「大陸泫雅」之稱的女星宋妍霏，近日現身機場時也巧合穿著同款，她在微博擁有超過1200萬粉絲，並且以鮮明的時尚風格走紅。宋妍霏絲毫不掩飾火辣身材，相較於歐陽娜娜以西裝外套遮蓋了一大半，宋妍霏由上而下的雪白肌膚直接見客，加上修長身型為整體加分不少。

最厲害的莫過於在機場被捕捉的照片都是未修圖的生圖，更是直接甩開歐陽娜娜一大截，引發網友驚呼：「差距完全不是一點點」、「生圖還這麼好看」、「宋妍霏衣架子，身材太好了」、「沒有對比沒有傷害。」

▲▼宋妍霏 。（圖／翻攝自微博）

▲宋妍霏在微博擁有超過1200萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

歐陽娜娜, 宋妍霏, 撞衫, 泫雅, 造型, Dion Lee

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

ZARA鏈條球鞋、小CK厚底餅乾鞋　5雙「顧荷包好鞋」滿足小資女

ZARA鏈條球鞋、小CK厚底餅乾鞋　5雙「顧荷包好鞋」滿足小資女

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

吠陀占星4月整體運勢出爐！服務業面臨重大考驗　摩羯、天蠍留不住錢 爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮 劉詩詩狂野紅唇碾壓紅毯！「香奈兒之戰」對尬辛芷蕾深V開到腰 2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了 Angelababy粉裙配「超假特效」被批土！倪妮深U大開，網驚：鎖骨能養魚 連假爽喝一波！　星巴克「穿花花」第二杯半價　丹堤、伯朗買一送一連發 全台首間「遊艇造型星巴克」頭城開幕　滿額贈品超級美！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面