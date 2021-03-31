fb ig video ETtoday search mobile

契爾氏「白泥面膜」1200→890元　敷完浮出粉刺，輕鬆清乾淨

>

文／C編

夏天即將到來，很多人都有毛孔粗大的問題，契爾氏（KIEHL’S）推出的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，因為可以讓粉刺浮出來、細膩的潔淨臉部，所以大受歡迎，很多人夏天不能沒有它。

▲契爾氏白泥面膜 her。（圖／Her）

▲契爾氏的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，原價1200元、特價890元。點我購買。

契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，富含珍貴的亞馬遜白泥，有助於淨化肌膚、鼻頭粉刺，並吸收多餘油脂，改善毛孔粗大，使用後肌膚潔淨又細緻，很適合油性肌膚。

▲契爾氏,亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜,面膜,保養。（圖／IG）

▲契爾氏白泥面膜受到很多人歡迎。（圖／kiehls IG）

使用方式相當簡單，可以先用溫熱水敷一下臉，讓粉刺浮現，接著再使用亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，敷上大約10分鐘，待白泥乾了就可以洗掉，肌膚立刻乾淨舒爽，掃掉粉刺感覺更是爽。

▲契爾氏,亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜,面膜,保養。（圖／IG）

▲契爾氏敷完粉刺變好擠。（圖／kiehls IG）

盤點網路評價，「還不錯，用完粉刺變得很好擠」、「好用，敷完粉刺很好清」、「第一次用可能會有點灼熱感 但是是正常的 用完整個粉刺都冒出來 」、「真的好用，用完粉刺超好擠」。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲契爾氏白泥面膜 her。（圖／Her）

▲契爾氏的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，原價1200元、特價890元。點我購買。

「Her和她」推出契爾氏的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，原價1200元、特價890元，等於下殺74折，現省310元，夏天即將到來，趕快搶先入手，等到恢復原價就來不及。

關鍵字：

契爾氏, 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜, 面膜, 保養, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

想要越活越有錢！小資女實現「財富自由」的5大必學省錢術

想要越活越有錢！小資女實現「財富自由」的5大必學省錢術

90%女性都中！瘦身5大地雷：只在意數字、早餐不吃都是錯誤方法

90%女性都中！瘦身5大地雷：只在意數字、早餐不吃都是錯誤方法

MUJI隱藏版好物「精油口罩貼紙」　讓妳戴上口罩也有清新好空氣

MUJI隱藏版好物「精油口罩貼紙」　讓妳戴上口罩也有清新好空氣

想要愛情長久，女人應該懂得學會的4件事情 Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便 看起來就像大學生！43歲金思朗一剪瀏海　瞬間年輕10歲 太美了！星巴克「夜櫻美式咖啡」紫色漸層讓人捨不得喝 超親民！凱特王妃就愛「平價款」，愛用乳霜竟才200元 盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面