契爾氏「白泥面膜」1200→890元　敷完浮出粉刺，輕鬆清乾淨

文／C編

夏天即將到來，很多人都有毛孔粗大的問題，契爾氏（KIEHL’S）推出的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，因為可以讓粉刺浮出來、細膩的潔淨臉部，所以大受歡迎，很多人夏天不能沒有它。

▲契爾氏的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，原價1200元、特價890元。點我購買。

契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，富含珍貴的亞馬遜白泥，有助於淨化肌膚、鼻頭粉刺，並吸收多餘油脂，改善毛孔粗大，使用後肌膚潔淨又細緻，很適合油性肌膚。

▲契爾氏白泥面膜受到很多人歡迎。（圖／kiehls IG）

使用方式相當簡單，可以先用溫熱水敷一下臉，讓粉刺浮現，接著再使用亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，敷上大約10分鐘，待白泥乾了就可以洗掉，肌膚立刻乾淨舒爽，掃掉粉刺感覺更是爽。

▲契爾氏敷完粉刺變好擠。（圖／kiehls IG）

盤點網路評價，「還不錯，用完粉刺變得很好擠」、「好用，敷完粉刺很好清」、「第一次用可能會有點灼熱感 但是是正常的 用完整個粉刺都冒出來 」、「真的好用，用完粉刺超好擠」。

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「Her和她」推出契爾氏的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml，原價1200元、特價890元，等於下殺74折，現省310元，夏天即將到來，趕快搶先入手，等到恢復原價就來不及。