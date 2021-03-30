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出生就能搭11萬元DIOR嬰兒車、FENDI老花熊陪玩　媽媽是億萬KOL果然有差

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記者王蓁蓁 / 台北報導

在IG坐擁2316萬粉絲追蹤，有宇宙最強部落客之稱的義大利時尚KOL Chiara Ferragni，從驚喜懷了第二胎到女兒Vittoria出生，通通都是話題，她搶先在IG與寶寶曬出還未上市的「眨眼」母女裝，簡直帶貨力滿分，接著也被眼尖網友們發現，她早已準備好要價台幣11萬元的DIOR嬰兒推車，可以帶著女兒趴趴走。

▲Chiara Ferragni 。（圖／翻攝IG）

▲Chiara Ferragni 。（圖／翻攝IG）

▲義大利時尚KOL Chiara Ferragni 搶先與寶寶曬出還未上市的「眨眼」母女裝。（圖 / 翻攝IG＠chiaraferragni，以下同。

從去年宣布懷了第二胎後，Chiara Ferragni就經常在IG上暴風曬肚、大秀時髦孕婦穿搭，藏不住再次成為母親的喜悅，在得知寶寶性別後，她也開始著手為同名品牌設計一系列嬰兒衣與包屁衣，運用品牌經典的眨眼印花、水鑽等等，讓女兒一出生就粉嫩穿上身帶貨，萌化人心的模樣瞬間圈住無數姨母粉，就連Chiara Ferragni也一身粉色眨眼印花睡衣出鏡，系列未上市搶先曝光母女裝，肯定又會迎來一波秒完售。

▲Chiara Ferragni 。（圖／翻攝IG）

▲Chiara Ferragni 。（圖／翻攝IG）

▲各大品牌相繼為寶寶的出生送來賀禮。

身為各大精品寵兒的Chiara Ferragn，陸續Po出品牌為寶寶出生送來的賀禮，包括FENDI的棕色大熊、鮮花氣球、球鞋等等，其中最惹人注目的不外乎是DIOR在去年底首度推出的Oblique老花嬰兒車，讓寶貝女兒一出生就有定價11萬元台幣的「名車」可搭，令網友們直呼「太羨慕」、「論投胎的重要性」、「求認養」。三年前Chiara Ferragni生下兒子Leo時，則是以FENDI印花嬰兒車曬兒。

▲Chiara Ferragni 。（圖／翻攝IG）

▲3年前Chiara Ferragni同樣以精品品牌FENDI印花嬰兒車曬兒。

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關鍵字：

Chiara Ferragni, DIOR, FENDI, Vittoria, 嬰兒車

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