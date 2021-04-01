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爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@bonillaalavista、@songdo_king

在家看電視耍廢時，零食是你最好的夥伴，比起小小包一下子就吃完，巨型家庭號零食吃起來更過癮，一連追劇好幾個小時，都不用怕手邊沒東西吃。韓妞最近就很愛一款「油漆桶洋芋片」，把洋芋片改裝到巨大的油漆桶裡，不只份量多，美美的包裝更讓人瘋狂曬照分享。

▲油漆桶洋芋片。（圖／翻攝自IG@bonillaalavista）

「油漆桶洋芋片」是由西班牙品牌Bonilla a la Vista所推出，又被譽為「洋芋片界的愛馬仕」，也是很多人出國去西班牙必買的伴手禮。引進韓國後更大爆紅，而現在台灣預計五月時會由網購平台引進，不用找代購也能吃到啦！洋芋片的原料選用有機馬鈴薯，以健康的橄欖油油炸，加上天然海鹽調味，嘴饞時狂嗑也輕鬆沒負擔。

洋芋片裝進純白油漆桶裡瞬間質感大增，上面印了洋芋片圖案，配上藍色的文字、帆船和海浪圖案，有著濃濃地中海風情。包裝可愛、吸引人之外，桶子的密封特性更能讓洋芋片保持酥脆。


其他品牌也有推出巨型家庭號零食，都很適合追劇時配著吃。華元食品先前為了配合中元普渡，就把旗下經典的蚵仔煎洋芋片變成「XXL巨無霸分享包」，裡面包含蚵仔煎洋芋片、真魷味、玉黍叔等5種餅乾，每種各兩包，有這一袋就能吃到心滿意足。

韓國先前也流行過超大桶的「麥提莎巧克力球」，原本超商賣的都是小袋包裝，讓人吃不過癮，之後終於推出巨型家庭號包裝，來滿足螞蟻人的需求。打開蓋子是滿滿的巧克力球，光看就好療癒，會忍不住一顆接一顆狂吃。

知名賣場好市多則有一款「斯里蘭卡早餐茶」爆紅，因為它的包裝是精緻唯美的Tiffany藍鐵罐，上面的英文字、圖案、花紋都好有貴族氣息，讓女孩們看了超心動，裡面茶包泡的茶也很順口，不用擔心踩雷。

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關鍵字：

巨型, 家庭號, 洋芋片, 零食, 餅乾

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