剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

每到換季時，不只是肌膚，相連著的頭皮也會因為環境、溫差等等外在因素，導致出現乾癢、紅腫、敏感甚至脫屑的狀況，更連帶影響到髮絲的健康和光澤，以下遵循換季三部曲，從頭皮養護到髮絲照顧一網打盡。

首部曲：頭皮甦醒

除了日常洗護外，頭皮的調理也相當重要。大家總是較為注重臉部保養，但其實頭皮和臉部肌膚是相連的，並且頭皮老化的速度高過於臉部6倍之多，換季時的氣溫的變化也會導致頭皮的油水不平衡，引發異常的出油、搔癢甚至是頭皮屑，若清潔不當導致毛孔阻塞，狀況則會更加嚴重。此時建議使用溫和淨化和加強保濕的產品，清潔同時更加強保濕，甦醒健康頭皮，擁有健康蓬鬆髮根是好髮質的第一步。

二部曲：深層修護

除了頭皮外，髮絲也容易因為溫差影響而乾燥、流失水份，也就會導致毛躁、分岔和斷裂的情形產生，此時加強護髮就顯得更為重要，除了平時洗頭的潤髮產品外，也建議可以使用髮膜類型的護髮品，並將居家護髮的頻率提高到每週兩次。

三部曲：強化髮絲防禦力

換季導致頭皮、髮絲狀態不同於以往，最大的原因就是環境的變換，降低外在環境因素的傷害也十分重要，像是吹髮時使用免沖洗護髮、抗熱打底產品，或是在出門前使用具有日光防護效果的產品，都是強化髮絲防禦力的方法。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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