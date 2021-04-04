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《錦心似玉》譚松韻「童顏妝」要這樣畫　掌握3大重點立刻回到18歲

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熱播陸劇《錦心似玉》就快迎來結局，女主角的譚松韻擁有比實際年紀看起來的童顏，也非常受到大家關注，該如何靠化妝技巧打造減齡感呢？以下3大重點務必要記下。

減齡五官特徵

常常聽人說「我的臉比較偏成熟」、「我的長相比較像小孩子」，說的就是成熟臉＆童顏的差別，不論是髮型或妝容，都可以隨著喜好和想要的效果調整。那麽什麼樣的五官特色會看起來年紀比較小呢？像是譚松韻、林依晨、李佳穎等等，臉型的骨骼感較弱、線條是非常圓順的，偏圓的杏眼和比較短的下巴。 

因此，如果想透過妝容讓自己看起來更稚嫩，就要針對以下三大重點做調整：

清新小鹿圓眼

想要看起來年紀小，少不了清新、無辜的眼神，可運用眼線、眼影和睫毛調整眼型的高度，比如說在眼珠正中央上方加強內眼線，眼珠最立體的中央位置和臥蠶，以珠光眼影提亮，並仔細地將上下睫毛刷得根根分明、纖長，也會讓眼睛有上下放大的效果，顏色選擇不宜過於豔麗、眼線則自然的跟著眼型稍微延伸即可。

圓潤臉型、降低骨骼感

雖然顴骨線條明顯會讓整體更時髦、銳利，但同時也會顯得比較不好親近、成熟，因此在修容上並不會強調顴骨下方的凹陷，而是輕掃在顴骨周圍，弱化顴骨的線條、讓臉型看起來更圓順。另外，比起橫向、斜刷腮紅，靠近眼下的圓形腮紅更是首選。

《錦心似玉》譚松韻童顏的秘密？原來減齡妝要這樣畫，掌握3大重點立刻回到18歲！

短下巴、鼻子

童顏的特點還有較短的下庭，包括下巴和鼻子都是比較短的，因此可以透過修容調整下庭的視覺長度，像是在下巴和鼻頭下方輕掃修容粉製造陰影。

 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 錦心似玉, 譚松韻

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