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學人間香奈兒Jennie墨鏡穿搭！帥氣、甜美都可以　春夏3種款式不能少

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看著天氣越來越熱，正中午的大太陽，總在提醒著我們是時候該讓墨鏡上場，不過要怎麼搭配才能展現時髦態度，也就成為不少人的首要難題，萬一沒搭好就像穿了不合腳的鞋，彆扭又難受，而今年度又有什麼鏡框意外走紅，讓我們從Blackpink Jennie這位人間香奈兒身上找尋蛛絲馬跡：

Jennie墨鏡穿搭

春夏一到，不少人會選擇清涼的小可愛、Bra Top作為日常穿著，不論是搭配個性十足的牛仔褲或是甜美裙裝，都是春夏常見的穿搭選擇，可以像Jennie選擇粗方框的墨鏡，可以修飾圓臉、肉肉臉，還能為穿搭增添帥氣感。

不論春夏或秋冬，丹寧可以說是極為常見的穿搭選擇，兼具帥氣與率性的牛仔寬褲搭配丹寧外套，加上一支黑色墨鏡，最時髦的酷女孩絕對非你莫屬。

不論是冬轉春或夏轉秋，略帶點寒意的天氣，可以帶來暖意的針織罩衫、小外套，也就成為日常穿搭的首選，上身選擇輕盈的粉色系，下身再搭配深色長褲或長裙，一支造型獨特的墨鏡能為穿搭注入時髦味。

春夏必備墨鏡款式

近幾年墨鏡款式不再是以帥氣、個性為主，可以看見眼睛的透明系墨鏡開始受到潮人關注，像是Jennie這副粉色鏡片的墨鏡，絕對是今年必入手的墨鏡之一。

比起低調路線更偏愛大膽作風的你，那墨鏡收藏中，可少不了狂野感十足的玳瑁紋墨鏡，為正式的穿搭注入時髦氣息。

如果這些都還無法滿足你，不妨嘗試造型獨特、鮮豔配色的墨鏡款式，跟上人間香奈兒Jennie的腳步，成為春夏最具潮味的時髦人士。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, 墨鏡

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