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「無性別穿搭」當道！1世代哈利、蒂妲史雲頓5位明星撐出帥美氣勢

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性別中性已是當今時裝設計不可或缺的靈感來源，不被性別的框架所侷限，能讓創作發揮得更多元遼闊。迎來屬於新世代的中性時尚，更能成為每日的穿搭靈感。

雌雄同體

「我是假霸王，你是真虞姬。」是《霸王別姬》中的一段經典，張國榮在戲中以風華絕代之姿詮釋程蝶衣的「雌雄同體」。如同David Bowie，將不被性別所定義的自我，終其一生奉獻給舞台，「不瘋魔，不成活。」

首先聊到中性風格，David Bowie這頭世人皆知的「搖滾變色龍」肯定榜上有名，無論音樂或時裝，他一直走在世界前端，不畏風口浪尖，引領世人走向名為顛覆的康莊大道。Bowie獨特的穿衣風格，在當年就跨越了性別隔閡，從七○年代至今，影響了大設計師們如：Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier、山本寬齋等人，成為了近代時尚史上的靈感謬思。

1972年，David Bowie以「雌雄同體」的Ziggy Stardust方式出現，並發布了同名的《Ziggy Stardust》專輯，這首作品更開啟了華麗搖滾時代的璀璨大門，David Bowie踩著紅靴的雙性形象，在《Ziggy Stardust》專輯中講述了關於性取向與政治等議題，並在其文化軌跡中留下重要印記。

Ziggy Stardust更是Bowie多重人格中的代表，雌雄同體，既華麗卻也放蕩不羈，充滿實驗性質的前衛美學，讓無論男女，皆醉心於David Bowie的千變萬化。而後的《Heroes》、《The Next Day》等經典名作到近年的作品《Blackstar》都為當代時裝與音樂圈樹立了勇敢跳脫框架的自我態度。

Kristen Stewart

突破二元定義的Unisex Style，Kristen Stewart也可說是推動風格的當代功臣，身著香奈兒的Kristen Stewart展現雌雄同體的獨特自我，不受社會框架限制，展現屬於自己的性別風範。

Harry Styles

自從男子團體一世代（One Direction）單飛，Harry Styles彷彿卸下厚重的性別束縛，大膽自信地以實驗性的中性風格亮相，突破性別限制，成為近年中性風格的絕佳代言人之一。

Tilda Swinton

Tilda Swinton有一種無可比擬且脫俗極致的中性氣質，給人的印象總是留著一頭男孩髮型，舉手投足的空靈仙氣，他的「帥」，連男生都臣服。

G-DRAGON

G-DRAGON（權志龍）曾表示：「時尚本來就沒有對錯。」時常身著女裝亮相的GD，從不在意外人的看法，將女裝單品的線條放到自己身上，產生視覺的衝突，更運用珠寶點綴，充滿自信且獨具風格，在一絲型格妖氣中帶有屬於當代的時髦新意。

肌膚也能成為風格配件

由北澤武志以及佐藤繪美子這對夫妻所創立的Dressedundressed，即是將性別模糊的精神運用恰到好處的方式融入設計中，設計師曾表示，他們的設計與「故事」有很大的關聯性，為了創作故事，會從身邊感興趣的事物著手，音樂、電影、面料以及人都是靈感來源。當系列主題的訊息明確清楚，就會開始著手設計。

Dressedundressed意指「穿」與「脫」，在現在個時尚與日常越來越多連結的當下，Dressedundressed似乎更為當代時裝注入世代活水。他們對於中性時裝設計的敏銳度，自由無拘束，不受框架限制的品牌精神。可見系列設計透露著無性冷調，不再刻意地區分男女，如此風格在時裝設計中越趨常見，「肌膚」也成為整體穿搭的重要單品般，自然且時髦。

中性模糊意象

Gucci創意總監Alessandro Michele打著中性旗幟，擅於運用意象手法說故事，使男女裝的設計趨向性別模糊，汲取經典DNA，呈現不被侷限的時代新意。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 中性時尚, 穿搭

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