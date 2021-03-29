時尚KOL始祖孕期「藏肚裝」！針織衫、休閒服3大單品穿出舒適和時髦

義大利時尚部落客Chiara Ferragni與老公Fedez已育有一子（Leo），於近日（3/23）再為家庭增添了一個妹妹！Chiara以分享穿搭最為人所知，目前在IG已累積超過2,000萬的追蹤人數，堪稱KOL界的始祖。本篇整理了Chiara孕期間常出現的幾種穿搭單品，跟著 Chiara Ferragni 一起當個時髦孕婦吧！

休閒服套裝

Chiara 在懷孕後期很常穿著one tone的休閒套裝，巧妙運用首飾、配件點綴，為造型加入一點時髦

除了社群媒體，Chiara Ferragni另外還有自己的同名服飾品牌要打理，每週都有滿滿的會議、飯局行程，為了兼顧兼顧舒適與正裝感，Chiara會在休閒套裝外再加上一件西裝外套或是風衣，呈現另一種混搭又不隨便的個性風格。

針織衫／毛衣

針織和毛料材質的衣服，富有彈性、高伸縮的特質，也很適合懷孕穿搭。Chiara有時以針織毛衣簡單的搭配一件牛仔褲／Legging，有時將針織背心搭配著襯衫，具有份量感的毛呢材質還能模糊掉一點懷孕的大肚子線條。

膝上洋裝

One piece洋裝，不論懷孕與否，都是女孩們時髦穿搭最方便、快速的單品之一！擁有一雙筆直長腿的Chiara，洋裝會選擇裙擺在膝上左右的位置，有時還會小露鎖骨，「藏肚」效果超好。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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