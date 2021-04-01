特搜《黑道律師》全汝彬穿過的5個韓牌　這件白色套裝BTS也是粉絲

由宋仲基、全汝彬及玉澤演領銜主演的韓劇《黑道律師文森佐》，故事描述義大利黑手黨顧問文森佐卡薩諾與流氓律師洪車瑛 ，透過黑道的方式實現公平正義 ，大快人心的劇情讓收視率節節攀升，劇中男女主角的穿搭行頭也意外成為戲迷關注焦點，尤其是女主角洪車瑛身上的俐落西裝裝束，大多都來自於韓國設計師，想入手的你快往下看品牌：

Lynn

文森佐卡薩諾與洪車瑛一同合作的首個審判，洪車瑛身上這套藕粉色西裝擄獲許多戲迷目光，出自韓國設計師品牌Lynn之手，品牌是以英國貴族Kenneth家族為背景，並推崇高尚、優雅、簡潔為主要風格，打造高品質的女生西裝裝束，洪車瑛在劇中多次都穿著Lynn的服裝系列登場。

Jaybaek

同樣來自韓國還有這套Jaybaek白色訂製西裝， 出自Jaybaek Couture訂製系列，主打在經典基礎上創造高級時裝品牌，結合創意設計和量身訂製技術，深受許多明星喜愛，也在韓流文化中站有一席之地，就連BTS參加美國葛萊美獎時也曾穿著Jaybaek亮相。

KUHO

在韓國可是無人不知無人不曉的KUHO，是韓國三星集團旗下高級女裝品牌，以極簡、實穿風格著稱，服裝設計看似簡約，卻在小細節上加入巧思，讓人眼睛為之一亮，大勢韓劇《鬼怪》女主角金高恩也選擇KUHO服裝在劇中亮相，目前KUHO已拓展到美國紐約，是頗負盛名的韓國品牌。

Moon Choi

飾演律師的洪車瑛，為營造幹練作風，大多選擇俐落的西裝裝束作為劇中穿搭，其中包含畢業於紐約帕森斯設計學院的韓國設計師品牌Moon Choi，沒有複雜設計卻能呈現出獨樹一幟的美學風格，品牌設計理念為打破性別界線，設計出不分男、女都可穿著的服裝。

Bottega Veneta

除了韓國品牌之外，《黑道律師文森佐》同樣少不了精品牌的加持，像是這件來自義大利Bottega Veneta的奶茶色上衣，看似極簡卻展現非凡的設計美學，這就是Bottega Veneta所代表的低調奢華品牌精神。

Universal Work

宋仲基在劇中大多以紳士西裝登場，不過這當然也有比較休閒的穿搭風格，像這件來自英國小眾品牌Universal Works的修身大衣，別緻的英式工裝風格，加上合身俐落的剪裁設計，將宋仲基的高挑身材一次展現。

Joy Gryson

時常在韓劇亮相的包包品牌Joy Gryson，是來自紐約的韓裔設計師一手打造，曾在Marc Jacobs皮件、鞋履部門擔任設計總監，2006年創立個人同名品牌，將紐約的率性結合首爾的優雅，替女性打造出簡約時髦且實用的包款，一推出就立刻受到大眾矚目，前陣子人氣韓劇《女神降臨》、《夫婦的世界》、《梨泰院Class》也都有Joy Gryson的身影。

Fendi

最適合律師的公事包款，自然少不了Fendi明星手袋Peekaboo，採用細緻柔軟的皮革，搭配金屬轉釦設計，加上具辨識度的包包外觀，深受女星們的喜愛，就連宋慧喬也是愛用者。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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