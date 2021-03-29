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安格斯12星座一周運勢3／29-4／4　獅子異性緣爆發、天蠍貴人運不錯

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牡羊座　3.21~4.20

金星和太陽雙雙進駐本命宮位的牡羊座，適逢月底月初，可把握機會進行人際的新陳代謝，好好梳理你的人際圈，遠離一些話不投機的朋友，早早跳開可能會有的是非口舌。工作魅力驚人，適合開啟各種拓展機會，趁機建立人脈或是新的工作系統，都將為日後埋下獲利的種子。感情進度稍遲緩，單身者還需要耐性等待佳音。

金牛座　4.21~5.20

太陽平均一個月一次的位移，並未對金牛座帶來正面的助益，本周金牛座依然卡在自己的煩惱地獄中，情緒走不出來，連帶著運勢也不見明顯好轉，看來似乎還得烏煙瘴氣好一陣子。只能建議你趁著夏日未至、天氣不錯的時機，多出去散散心，轉移一下哀怨的心情，工作上若要作重大決策時，最好能多找人商量。

雙子座　5.21~6.20

雙子座本週金錢方面運勢表現搶眼，可能有人對你特別大方慷慨，或是有意外的一筆進帳，總之偏財運還不差，可以除了工作之外可斜槓經營其它事業，讓自己有更多進帳機會。不過最近的你體力狀況不佳，要特別小心感冒和生病，拼工作拼感情之際別讓自己太累，有時間可讓自己多多休息，調養身體。

巨蟹座　6.21~7.21

事業宮位中因為太陽的進駐，讓巨蟹座本週在工作上氣勢如虹，能憑藉著實力建功，只是來自長官的期許愈來愈高，壓力明顯地增加，不妨繼續以這樣的步伐前進，雖然不快，卻是日日有所進展！有機會結交到許多志同道合的朋友，彼此間有共同的話題和目標，很快成為知心朋友，單身者感情運佳，有短暫邂逅之緣。

獅子座　7.22~8.22

獅子座運勢開始走入平緩的高原期，雖然好運仍在左右，但做事節奏趨緩，特別是各種假期前後心情易放難收，容易呈現比較散漫的情況，工作上小心失誤，需要提高專注力。在金星的影響下感情運開紅盤，邀約活動中跟心上人的相處機會不減反增，異性緣也是好的嚇嚇叫，但要小心有情人的獅子座兩人之間諸多波折，剪不斷理還亂。

處女座　8.23~9.22

處女座運勢止跌回升，隨著太陽的影響增強，各方面呈現漸漸看漲的走勢，似乎有種惦惦吃三碗公的好運道。此時雖然各方面的表現不算太過顯眼，但只要懂得凡事努力，憑著這樣的堅持將足以讓你在事業上嶄露頭角，原本針對你而來的刁難或是要求都將有所改變。單身者只要付出行動，慢慢會看到進展！

天秤座　9.23~10.22

人際關係宮位中多了太陽影響，天秤座在人際上的高人氣表現，有機會進一步為你帶來旺旺的金錢財源，多往人群聚集的地方，將有助於你事業方面的發展。能遇見有共同的話題和目標的夥伴，很快就可以成為知心的朋友。倒是有些老朋友會慢慢淡出，新的人際緣份將在這週逐漸在展開，也會有新的貴人與小人埋伏其中。

天蠍座　10.23~11.22

總是容易讓自己陷入胡思亂想的天蠍座，這週就算有心想要改變不甚滿意的現況，但整體表現還是有些欲振乏力，得試著提昇自己的專注度，了解自己的下一步棋究竟該從哪開始，又或是讓自己睡飽一些，以避免工作上發生各種小差錯，好消息是這週的你貴人運不錯，拉你一把的恩人很多，還能為你添些愛情的緣份。

射手座 11.23~12.21

向來喜歡捉捉愛情的迷藏的射手座們，本週一反常態，對於小情小愛的興趣缺缺，幾乎把注意力都投注在工作或興趣上，其實過去花蝴蝶式的桃花戀情，早已讓你心生厭倦，至於已有伴侶的射手，此時的感情將受到不小的考驗，兩人相處上的難題終於浮現，彼此的壓力也變得愈來愈大，需要好好地溝通。

摩羯座　12.22~1.19

壓力山大的摩羯座迎接工作上排山倒海的工作量，只能咬牙撐住，原本惴惴不安的心情在進入這週之後，會開始找到平衡點，心情回歸正常，情緒也連帶的較為平穩，這週的你也比較沒有上週大起大落的心情，只是未來還需要好好調整腳步，趁著風和日麗、乍暖還寒的好時節中，一步一腳印的落實理想，將會有不錯的開始。

水瓶座　1.20~2.18

知性又聰明的水瓶座，月底月初接軌的時刻，只要抓到一丁點閒暇時間，就可以開始好好的規劃未來方向，在金星三宮的影響下，此時水瓶座腦中有種想要突破現況的衝動，雖然某些念頭將讓你心煩意亂，不過若能把天馬行空的想法化為實際，也不失為一種方法。說實在的，經常把重心、焦點放在工作上的你，真的需要放鬆一下了。

雙魚座　2.19~3.20

金錢宮位中星光熠熠，但並不代表進財！這週雙魚座錢財來得快、去得也快，能有各種小額獎金、投資利多的進帳，不過金錢花費也如滔滔江水，幾個奢侈品的消費就足以榨乾荷包，不想白忙一場就要學著克制欲望。愛情上，日積月累的問題終於漸漸浮現，有情人的很需要多一點時間陪伴對方。單身者外務活動太多，感情暫時擺一邊。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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