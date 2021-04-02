4月12星座運勢！牡羊偏財運旺、摩羯撐到最後機會就是你的

水瓶時代在今年春分，也就是3月20號牡羊座的第一天正式開始了，如果在詢問水瓶時代的意義到底是什麼，其實它會延續兩千年，在我們有生之年，我們都會活在水瓶時代，它代表的意義就是秩序翻轉、價值重建、改革創新，那本月明槍易擋，暗箭難防，要留心一些你所忽略的人，也別低估話語的殺傷力，而火星、木星三分，不可能凡事順遂，更應該為情緒找平衡點，機會也常存於險境之中，不入虎穴焉得虎子，接著請看以下4月份的星座運勢。

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座這個月份就像是棋子攢在你手中，但有時候往前一步未必能贏，那退一步也不是輸，所以人際之間你要拿捏好分寸，究竟該在哪個位置，你才能過得好好的，在面對工作上，雖然心裡的企圖心很強，但是不要貪，該拿的不要讓，但是沒有把握的就不要怕失去，因為你搶來也未必做的好，也就是告訴牡羊座，當你沒有很餓的時候，就別吃太飽，免得撐著總不好，而在朋友的交際之間，玩樂多屬無用，對你沒有什麼實質幫助，反倒是偏財運頗好的，假如能挪一部分的金錢去做金錢規劃，那更有實質的收穫。

金牛座 4.21~5.20

本月在職場時需要冷靜去看待一些人事變化，話語的敏感度降到最低就比較容易無感，也就可以比較好專心做事，有時候對很多人你需要睜一隻眼閉一隻眼，因為在一個大團體之中調性不同本來就是蠻正常的事，在面對感情的時候只要有一個概念，鮮花常常都不屬於賞花的人，所以對於從手上落失了一些人不要覺得可惜，交際之中很有機會，特別是如果對象是跟你工作相關的，那互相幫助更能有所成長，在金錢運方面，其實是要好好把握住它，但這個月份對金錢運稍微太謹慎，如果在不該小膽時小膽，就可惜了你本來可以收入口中的錢。

雙子座 5.21~6.21

本月份各方面的發展是齊頭式的，比較起來都差不多，感覺不出有哪裡有特別好、或特別壞，平淡過日子也是一種幸福。這個月份其實波瀾很少，首先工作上要改變跟人說話的態度，這樣就能改變關係，而在人與人互信機制上是有問題的，如同感情一般，記得Believe中間有一個Lie字，所以跟任何人說話都不要忘記，對方可能有一些善意的謊言在欺騙你，所以是不是能看出真相，得靠你的敏銳度以及聰明了，面對投資部分，賺錢的機會並不少，本月份其實有很多打工機會，你應該讓自己勤勞一點才能收穫所有屬於你的金錢。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份一定要注意不要小看小人物，在你心中以為的小人物，也許他的某些專長正好可以幫得上你，甚至你是可以向他學習，在跟陌生朋友或是一些比較不親近的同事往來時，你一定要記得這點，用比較友善的態度或許你能聽到的聲音也就多一些，無所事事的時候也不要有罪惡感，因為這個月份巨蟹座身上的擔子算是減輕了一些，有時候會有莫名的恐慌症，覺得我是不是不被重用、我是不是不被需要，那其實是你想太多，感情上面自然而然的相處，給空間別給彼此壓力，好感也就可以自然去生出了，本月份的感情要採取一個進擊的態度，主動就能得到好運。

獅子座 7.23~8.22

本月份大腦創意如同滔滔江水，氾濫不可收拾，但是怎麼在整理之下找出一個脈絡就得靠你的悉心筆記、以及你的邏輯去規劃了，這樣才能讓別人看到你腦海中好多值得實現的事情，另外善用自己的說服力，這在工作上是十分中重要的，在人際關係上本月份有些問題，面對罵你的別聽，誇你的也都不要相信，總之別讓外界的任何聲音去干擾你；感情上的相處，其實多花點時間去陪伴，遠比說一大堆或是吃好料、去逛逛來得實際，真心陪伴才是對方最需要的，如果是單身的朋友，本月比較務實面，其實是在專心於工作，也有很多找尋工作的機會。

處女座 8.23~9.22

在4月分先提醒你的要點是，面對工作上的責任，沒完成事前先不要開啟下一件事情，你會有很多可能可以拓展機會，處女座有時候會有點貪心想要同時做好很多事情，其實這是不可能的，都要慢慢循著邏輯來，而在感情上的相處記得，快樂出現的時候你就放縱點享受快樂，很多的緣分都起源於自然而然之中，有價值的東西勢必要你付出點代價，我指的是投資部分，金錢要讓自己大膽一點，而且要有計畫地挪出某部份去做規劃，這樣你才能換得現實的金錢收穫，而身體上是處女唯一特別需要注意的一環，多休息才能養好身體。

天秤座 9.23~10.22

本月份不是你感情月，所以對於感情上的相處什麼話都不要信，你很容易誤解彼此之間的感情，很多的感覺也許都是海市蜃樓，只是看到出現一下下，並不代表你應該去經營或是把握住他，感情的直覺真心可以免了，工作上對人之間的話語與其多心真的不如少根筋，學習火象星座的原則，對很多事情聽了就忘吧，在工作上相處起來會比較舒坦，但千萬不要忘記你手上在做的事該怎麼做，要遺忘的是人之間的感覺，而交際玩樂時，如果你既然去參加了，也不要只純享受，你要記得找人才，如果你身為主管，找屬下，如果身為同事，找一起能開創副業的夥伴那都是你的方向。

天蠍座 10.23~11.21

本月份在金錢的運用上清心寡慾就能福至心靈，如果慾望減低一些，花的錢就少一些，莫名其妙的這些錢還不如用來做一些理財上的規劃，本月份又習得多一些的知識，對你來講會有很多實質的幫助，工作上的等待並不可怕，可怕的是你一直等待卻看不到盡頭，提醒天蠍座好好觀察自己的工作，是不是到了一個該轉換的階段，也許為自己的下半年找出一條新的生路，而在人與人相處之間，需要多一些的正能量以及比較好的想法，這些東西就依附在你所選擇的朋友群之中，假如他們比較正面積極，所能帶給你的能量當然相對比較多、也比較需要。

射手座 11.21~12.21

本月份感情維持恆溫，只要好好的不做一些奇怪的事情，仍舊可以持續向上提升，面對工作時要提醒你，一定要多著眼於小處的細膩，當你大而化之，會讓你在之後很麻煩，人與人之間相處時，有時候因為耐性不足，你對任何事、任何人都容易不耐煩，而這樣的態度會出現在你的表面上，也容易被別人解讀是不是你不喜歡他，是不是跟他相談不愉快，得罪人總不是好事，所以射手座一定要記得找回那個幽默的自己，才能讓人比較有好的感覺，做事情其實本月份會你有選擇機會的，不喜歡的、不擅長的你大可以推掉，你不必硬著頭皮答應下來，會讓你整個月份做事比較順心。

摩羯座 12.22~1.20

顯然金錢花的比較多一點，感情運勢很高，事業運也維持得不錯，摩羯座的朋友本月份在面對生活時隱忍、耐得住、和放得下面子，這些都是你應該做的事，有機會你就伺機反擊，才能找出一條活路，對自己的信心一定要超越別人對你的評價，自己相信自己才最重要，而摩羯在工作上一定要記得撐到最後，後面的機會就是你的，假如你半途而廢逃跑了，那就喪失了你原先累積出來的成績，此外摩羯本月份相當適合考試以及規劃未來，是不是要有所改變就看你自己決定了。

水瓶座 1.21~2.20

你是本月份唯一一個7星的星座，先不要因此就高興，我知道你的個性很灑脫，所以我要跟你講的話也許比較難聽，首先在工作上可怕的不是對牛彈琴，而是一群牛在對你彈琴，這個時候工作環境會讓水瓶覺得四周人都很蠢、很笨，好像在拖累你的腳步，但一己之力絕沒有辦法扭轉整個大環境，你還是要讓自己有跟正常人相似的節奏，或許能看到的和了解的會更多，而在工作上會出現一個狀況就是，一些新舊章節過度時候的一些這種留白與放空，有些時候水瓶會覺得我好像在這個原位找不到方向，那我們是不是要換一個地方，其實水瓶是不宜換的，本月份就是靜觀其變，以靜制動才是一個方針，感情上寧可高傲的發霉，也不要卑微的戀愛。

雙魚座 2.21~3.20

本月份家庭與感情的爭吵稍微多了一點，這也是唯一會讓你節奏打亂的一個來源，在面對工作時，其實現在已經不是一個不變應萬變的時代，你內在的信念不要善變，但是外在的做法就要常常與時俱變，隨時有很多套劇本可以做，對你來講你可以選擇讓自己的事情做的更好更完整，在私生活的時候，工作賺錢或求學進修，其實比起從前較為單純，你所要學習得更多，腦補的也要更多，除了需要心靈雞湯，你更需要一些實質的方法以及作為，或許雙魚座的朋友在這個月份可以專心請益於一些前輩，或是有用的人，怎麼活用空間、時間就特別重要了。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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