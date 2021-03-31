12款春季身體洗沐推薦！ 香氣療癒心靈　給身體滿滿正能量

每日洗沐是一種儀式感，晨間的洗沐讓人提振精神、充滿正能量，夜間的洗沐則是能將一天的疲憊卸除，療癒身心！隨著春季來臨萬物復甦，身體的洗沐也將以” 大自然會帶來正面積極的力量與心靈平靜的幸福感”為由，透過愉悅的香氣，感受幸福的自然能量，使身心從都市叢林中抽離，並重新於天然綠意香氣中獲得療癒與力量。

SABON 綠意叢林沐浴油（限量）

SABON沐浴油較一般沐浴乳的泡沫更加細緻且保濕，含有四種天然植物油-橄欖油、荷荷芭油、小麥胚芽油、酪梨油，同時特別添加抹茶成分，加強肌膚抗氧化的能量。300ml，NT$980

歐舒丹果香櫻花沐浴膠（限量）

蘊含來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露及櫻桃萃取，添加天然植物潔淨因子，遇水即轉化為豐盈細緻的綿密泡沫，溫和包覆潔淨肌膚，留下柔適絲滑膚觸，全身縈繞清甜細緻花果香，彷彿置身於櫻花盛開的春日普羅旺斯大地。250ml，NT$880／500ml，NT$1,500

Elemental Herbology檸檬草&肉豆蔻賦活提振沐浴膠

無添加SLS界面活性劑，結合檸檬草、肉豆蔻、黑胡椒，以及大西洋雪松精油，舒活提振的精油配方，能緩解身心靈疲勞，激發活力。290ml，NT$920

AROMATHERAPY ASSOCIATES 玫瑰精油沐浴露

手工採摘、高品質的大馬士革玫瑰精油，帶來天然愉悅的香氣，青草香氣的天竺葵，柔軟內心並撫平不安的心情，清新的玫瑰草，則帶來肌膚與心靈的全面煥新。250ml，NT$1,400

ELEMIS特效深層舒緩涼感沐浴乳

運動後或重力工作後的涼感療癒配方，清透的膠狀搭配了植物精油配方洗去運動後的髒污並減緩痠痛疲憊，留下柔軟膚觸、提供肌膚滿滿元氣。是一款極適合晨浴開啟一天或作為睡前安撫、緩解疲累的身體；另含有杜松、百里香、薰衣草、迷迭香、尤加利五款的複方精油配方。除了在香氣上具有療癒、恢復活力之外，也善用了植物對應於身體所需。200ml，NT$1,400

Three平衡沐浴精華油

3款共通成分皆採用對調節身心平衡有優異效果的薰衣草精油、加上高度保濕的柚子籽油，適用於任何年齡或是不同性別及全家人，以豐郁溫暖包裹全身與心靈的沐浴精華油。7.5mL x 3瓶，NT$2,200

NEOM日安美好潔膚露、完美幸福潔膚露

豐盈且溫和的潔膚露，可以作為身體沐浴及清潔雙手使用，成分包括富含礦物質的日本海藻、具優異抗氧化功能的紅石榴、天然保濕聖品蘆薈葉，潔淨肌膚同時於表層形成保護膜。各300ml，NT$900

Aesop苦橙香檸身體潔膚

獨特的柑橘調香氣同時散發淡淡檸香，淨化肌膚的同時其香氣也能放鬆身心。配方選用多款可淨化肌膚的植萃精油，包括苦橙、茉莉、檸檬皮和葡萄柚皮精油。100ml，NT$500／500ml，NT$1,400／500ml旋蓋式版本，NT$1,350 。

Buly木曾柚子潔膚皂

柚子檸檬、薄荷和日本月桂樹融合而成的清新綠意，散發酸甜果香，溫和的中性pH酸鹼值，不含蘇打粉與甘油，能讓肌膚呈現絕佳的柔嫩觸感，可簡單有效地清潔平衡肌膚，而不使肌膚乾澀。150g，NT$1,240

GOUTAL經典哈德良沐浴膠

芬芳的沐浴油營造輕盈泡沫，溫柔喚醒肌膚的同時，煥發陣陣香氣。脂粉的芬芳氣息，締造徹底放鬆的愉悅沐浴享受。天然甘油成分讓肌膚洗後不會油膩但感覺柔嫩保濕及保護，香氣是西西里檸檬、香櫞、西柚、綠橘、依蘭依蘭、絲柏、佛手柑。200ml，NT$2,130

philosophy純淨優雅裸粉玫瑰洗髮沐浴露

玫瑰香味來自花瓣所散發的淡雅氣息，味道相對清新，如玫瑰花瓣在暖陽中綻放一般，展現女孩們渾然天成的優雅，並呈現空靈的韻味。480ml，NT$900

BOTANIST植物性春櫻系列

擁有植物精華如：日本晚櫻、牡丹根、魚腥草、德國洋甘菊等萃取物，洗後可讓肌膚更加滋潤。充滿彈力細緻的泡沫，帶給肌膚溫和的洗淨感受，持續散發春天氣息的櫻花、紫羅蘭雙重花香。490ml，NT$390

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 3道低脂餐：茄汁豆腐/茄汁花椰菜/茄汁玉米雞肉 搭飯或麵都很適合！

● 12款春季身體洗沐系列 2021新品+經典沐浴產品舒心療癒推薦！

● 膠原蛋白和Q10直接吃比擦還有用？這個觀念正確嗎？來聽專家怎麼說！