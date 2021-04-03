金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正在出演《驅魔麵館》後人氣大激增，近日Po出一組美照中穿上一件綠色的花花上衣，被發現與演藝圈大前輩潤娥撞衫了，而潤娥以小露蠻腰展現身為姐姐的實力，略勝一籌。但是金世正只不過是先藏了一手，接續幾天，她不光是狂秀明顯的腹肌馬甲線，更穿上「胸上開洞」服裝，火辣展現傲人上圍。

▲潤娥穿著MIU MIU綠色小花朵上衣。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



潤娥日前在MIU MIU秋冬秀展開前，於線上邀請粉絲們一同觀賞，身上穿的正是這件綠色花花上衣，在接近170公分的高挑身材下，顯得服裝特別短版，站起身來小露一截蠻腰，讓粉絲們飽了眼福，也成為這次撞衫的心機致勝一招。

▲金世正與潤娥意外撞衫。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



而後來金世正穿著同款上衣，則是坐著演繹，配上燦爛笑容，著重的是青春可愛的氣息，在意外與大前輩潤娥撞衫的情況下，顯得收斂、保守，但是駕馭起來還是十分亮眼俏麗。

▲金世正穿著短版上衣，腹肌線條超明顯。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



接著後續幾天，金世正再度美照連發，可見她其實是深藏不露，金世正先是換上了貼身的短版上衣，大秀線條超明顯的川字腹肌馬甲線，連側邊都能看得一清二楚；另一套造型中金世正穿著紅色碎花連身裙，展現不一樣的優雅姿態，加上超犯規的「胸上開洞」設計，讓胸前陰影若隱若現，性感韻味噴發，這次她完完全全的扳回了一城。

▲金世正靠「胸上開洞」洋裝扳回一城。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

►Angelababy粉裙配「超假特效」被批土！倪妮深U大開，網驚：鎖骨能養魚



►Krystal最近好辣！極貼身禮服「真實腰線」全都露 網：太狂