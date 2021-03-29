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蔡依珊戀愛了！　被卡地亞上億項鍊激出「催產素」

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▲卡地亞舉辦總值逾30億元的非凡語彙頂級珠寶暨腕錶展。（圖／記者陳雅韻攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）今起於台北101專賣店舉辦非凡語彙頂級珠寶腕錶展，展出300件總值逾30億元的作品，蔡依珊受邀示範總值上億元的GEOMANIA祖母綠鑽石珠寶，她笑稱與珠寶產生戀愛的感覺，猶如「催產素」爆發，整個下午都不會疲憊，她說：「我是5月生，祖母綠是我的生日石，我不會暗示老公，都明示！」

▲▼ 蔡依珊 Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ 蔡依珊 Cartier 。（圖／公關照）

▲蔡依珊今佩戴卡地亞上億元祖母綠鑽石珠寶亮相。（圖／卡地亞提供，以下同）

其實蔡依珊不會向老公連勝文討貴重禮物，她認為會給對方太大壓力，女性可在能力範圍之內，適時買珠寶犒賞自己。她擁有的第一件卡地亞是Trinity三環系列項鍊，至今仍常戴，她搞笑說：「跟『三』有關的東西我會買，因為『依珊』嘛！」而出席正式場合時，媽媽都會出主動出借卡地亞珠寶替她增添亮點，她說：「每次說是媽媽牌，媒體都是『又來了』的表情，但是真的呀！」

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞GEOMANIA祖母綠項鍊末端鑲有一顆7.50克拉的哥倫比亞圓角八角形祖母綠，110,500,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞POPAYAN祖母綠項鍊可拆為短項鍊、手鍊佩戴，80,500,000元。

今蔡依珊佩戴的GEOMANIA哥倫比亞祖母綠鑽石項鍊，彰顯卡地亞對於幾何線條的精準掌握度，而另一款Popayan祖母綠鑽石項鍊，可拆下轉換為短項鍊、手鍊，以靈動設計吸睛；珍稀寶石也是此次珠寶展的焦點，端出清透的黃水晶戒指、橄欖石手環、罕見的深褐色方形鑽石戒指，以及一顆近1.6億元的18.86克拉、顏色D、凈度IF、Type IIa方形切割的1895系列鑽戒。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞TEINTE DOREE黃水晶手環（左）20,700,000元，鑲嵌5.20克拉藍寶石與4.16克拉哥倫比亞祖母綠REEN COBALT戒指91,500,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞1895系列戒指主鑽為18.86克拉的D-IF Type IIa方形切割鑽石（左） 159,000,000元，中央鑲2.35克拉深褐色方形鑽石ASTERION戒指7,850,000元。

 

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞2021最新Panthère Songeuse美洲豹鋪鑽腕錶6,800,000元。
 

不少收藏家對古董珠寶情有獨鍾，此次卡地亞引進1936年裝飾藝術風格晚宴神秘鑽錶、附時計拆信刀等，都讓人見證兩次世界大戰後，人們對生活品味的講究；而精品迷期待的2021年度新錶，卡地亞搶先曝光2款美洲豹腕錶，緊接著於4月登場的伯爵（PIAGET）珠寶展，也會展出最新腕錶與可轉換珠寶，首曝光為Wings of Light 系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，可轉換出4種佩戴法。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞古董珍藏系列1936年的SAVONNETTE晚宴神秘錶（左）17,800,000元，1930年附時計拆信刀3,920,000元。

▲▼Piaget 。（圖／公關照）▲▼Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Wings of Light 系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，可轉換出4種佩戴法，21,800,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, 蔡依珊, 伯爵, PIAGET

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