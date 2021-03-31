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BALENCIAGA夏裝亮點整理！　迷你機車包必敗、男女共穿CP值破表

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▲BALENCIAGA（巴黎世家）夏季亮點一次看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

時尚與永續密不可分，BALENCIAGA（巴黎世家）去年（2020年）10月發表的夏季大秀，以可持續理念為最主要訴求，包括趣味的「男女同穿」、Neo Classic全新機車包都讓人眼前一亮，時隔半年終於來台近距離展示，現在就由《ET FASHION》帶你搶先一睹亮點。別忘記看到最後，還有同場加映的「2021上半年亮點包款」整理一次看！

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA創造多樣化穿搭，睡衣也可以是套裝；巨大廓形西裝外套男女可同穿 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA去年發表的夏季21 Pre-collection系列，以影音形式將衣櫥裡實穿的時裝款式帶到夜晚漆黑的巴黎街道，最主要的「可持續性」，表現在多樣化、男女同穿的單品上。像是人造羊毛浴袍、層疊式絲綢睡衣套裝，經過了拼接手法，是睡衣也可以是套裝，讓家居服也能穿到不同場合；巨大廓形的西裝外套誕生了，不再局限性別，而是男女都能同穿，為的就是節省原料，降低產品生產中款式過剩的問題。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲以特意仿舊、帶有破壞感的方式來呈現衣著的時間感 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲全新的B Logo 。（圖／記者鮑璿安攝）

一眼望去，色系更為簡單，是創意總監Demna Gvasalia渴望大家更注意單品本身，希望30年後的服裝進程依然如此，甚至以特意仿舊、帶有破壞感的方式來呈現衣著的時間感。本季的圖案還能看到充滿童趣的融化笑臉以及「I Love You」行星地球畫，出自孩童之手，一躍而上各種拼接T恤上，吸睛卻不顯突兀。

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲機車包滿20週年，Neo Classic新機車包迷你款式超可愛 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Hourglass沙漏包。（圖／記者鮑璿安攝）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲購物包袋系列則以寵物店為靈感。（圖／品牌提供）

而品牌誕生滿20週年的機車包終於有了新面貌，Neo Classic新機車包通過復古仿舊的設計，創造出破壞感，更與 Hourglass沙漏包疊加了鮮明的糖果色注入其中；購物包袋系列則以寵物店為靈感，另有超大尺寸尼龍雙肩包與腰包，重構出奇妙的視覺比例。

【看更多美包】

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV。（圖／翻攝自品牌官網）

▲RV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Roger Vivier Vanity 迷你手袋靈感其實就來自女孩們日常的化妝盒。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

Roger Vivier Vanity 迷你手袋的靈感，其實就來自女孩們日常的化妝盒，外型好似寶盒一般充滿神秘感，本季更將紅色絲絨注入其中，搭配包款的細長輪廓呈現，顯得相當優雅。療癒觸感的同時，中央不變的亮點就屬品牌經典的方扣鑽飾，拎在手腕間如同珠寶一樣耀眼，上方則加入提把設計豐富用法，一包多背法十分討喜。

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

TOD’S 以豆豆鞋為靈感的 Signature包款推出新年限定款式，標誌性的 Timeless T 飾扣依舊在包款開合位置，為了洋溢新年氣息，巧妙注入閃亮鑽飾點綴，讓T字Logo顯得更加亮眼，在暗夜中也能夠閃閃發亮，與一旁的亮面皮革完美呼應。開袋之後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足，並沒有因為尺寸縮小就毫無實用性，實測內袋可放入手機、錢包之外，甚至長版卡夾也不是問題，甩去小廢包之名。

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

Versace此次一口氣帶來薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等「Virtus包」，一次完美大家對於夢幻包的想像，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片，更是品牌美學傳統大膽的象徵。

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關鍵字：

巴黎世家, 春夏, 2021, Balenciaga

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