大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找

編輯／Emily 圖／翻攝自standardproducts.jp、fashion-press.net

日本的大創DAISO深受大家喜愛，便宜的均一價和豐富多樣的品項讓人逛到流連忘返。最近他們推出了全新的姊妹品牌「Standard Products by DAISO」，不同於以往可愛繽紛的風格，這系列商品變得簡約有質感，使用白、黑、深藍等素色，做成餐具、收納袋…...生活用品，整體風格根本是平價版無印良品。

DAISO的新品牌「Standard Products」才剛在日本澀谷開設第一家分店，同樣販售生活雜貨，但風格煥然一新，改走自然清新路線。店內的裝潢以灰色水泥和木質櫃子為主，視覺上更整齊美觀，裡面販售的生活用品大多是素色，簡單的造型看起來更有質感。店內大多數商品價格未稅是300日圓（約台幣78元），少部分是500日圓到1000日圓（約台幣130元到260元），雖然比原本的大創略貴一點，但還是很親民。

其中很值得買的就是餐具系列，設計上消除了日式和西式之間的隔閡，適合盛裝各類型的食物，有多種不同尺寸的餐盤、杯子可搭配使用，顏色有米色、海軍藍、深綠、棕色四種，都是平靜柔和的色調，更能襯托食材的顏色。另外也有相似風格的收納袋、毛巾等生活用品，想讓居家小物更有整體感，就能在這裡一次購入。

雖然現在不能出國，還是能把喜歡的景點列入清單，有機會再去朝聖。日本的「星野BEB5 輕井澤」飯店，推出了以不二家牛奶糖吉祥物Peko醬為主題的房間，裡面的牆壁、床具等都有Peko的圖案裝飾，還有可愛的娃娃陪伴你，更能穿上Peko的同款紅、黃吊帶褲，在飯店裡拍照留念。

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