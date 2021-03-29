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理智線秒斷！5個「情侶吵架核彈金句」，說了小心被分手

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▲▼5個經典「情侶吵架核彈金句」 。（圖／翻攝自FB）

▲想要戀情長久，吵架以下句子請避免。（圖／翻攝自FB/未來媽媽，以下同）

編輯/ Lily

情侶爭執難免會說出不好聽的話，有時只想發個小脾氣，沒想到卻一秒點燃對方炸彈，以下這些超經典的情侶吵架地雷金句，如果不想分手請盡量避免，否則絕對是自找麻煩。

#隨便你

這三個字絕對榮登吵架金句第一名，很多時候兩人爭執不下，沒有一方想要退讓的時候，當有一方想要了結吵架爭端，丟出「隨便你」這句話，反而是更大的挑釁。

▲▼5個經典「情侶吵架核彈金句」 。（圖／翻攝自FB）

#你有考慮我的感受嗎？

談戀愛應該是有來有往，兩人應該把彼此感受說出，經歷磨合後，感情往往能更進一步。有的人喜歡隱忍情緒不說，最後才丟出核彈金句「你有考慮我的感受嗎？」，絕對讓人一秒發火。

#我有說錯嗎？

「我有說錯嗎？」這句很咄咄逼人，常見於兩方吵架，強勢的一方數落完你所有不是後，再補上這句話殺傷力極強，讓人聽了很無言。

▲▼5個經典「情侶吵架核彈金句」 。（圖／翻攝自FB）

#你可不可以講點道理？

男生愛用的「你可不可以講點道理？」多半用於女生說不聽的時候，其實戀愛哪有那麼多道理可講，想要安撫女生，用力抱下去就對了。

▲▼5個經典「情侶吵架核彈金句」 。（圖／翻攝自FB）

#你要上班，我不用上班嗎？

這個句型相當常見，並且可以以此類推，你要睡覺，我不用睡覺嗎？你有爸媽，我沒有爸媽嗎？這種無意義的吵架句，只會把戰線越拉越長，吵到最後會覺得不如歸去。

關鍵字：

吵架, 核彈, 金句, 情侶

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