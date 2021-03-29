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摩洛哥花園現身信義區　3個打卡景點讓你秒飛國外

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▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA近期中庭出現一座摩洛哥花園，讓過路民眾秒飛國外。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在因為疫情因素，許多出國計畫都要往後延，但想要在國內環遊世界也能辦得到，信義區貴婦百貨BELLAVITA近期因應春季到來，在中庭造出一座摩洛哥花園，仙人掌、熱帶花草相互輝映，居然還有一座水池造景，而三井Outlet台中港與林口則分別出現櫻花林與紫藤花海，讓你一秒到國外。

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

位於北非的摩洛哥，被法國人視為後花園，濃濃的異國風情讓許多人為之傾倒，迷人而截然不同的人文景觀，在生活上仍混合著歷史傳統生活與現代風格平行的風韻，加上氣候的截然不同，散發充滿吸引力的奇特氛圍，BELLAVITA即起至5月初，在中庭「建造」出一座充滿韻味的摩洛哥花園，讓路過民眾狂殺手機記憶體。

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

隨著整片天窗灑落下來的陽光，照在磚紅色的中庭拱門上，洋溢濃濃的異國氛圍，伊斯蘭式花園中央的幾何水池，搭配磚紅色的地面磁磚，水池邊圍繞著茂盛的熱帶花草植物，大型仙人掌、金琥及櫻桃鼠尾草等多種珍稀，周邊對稱垂直、尖拱造型，裝飾著幾何紋樣圖案的建築，最適合穿著飄逸春裝徜徉在花園裡，開放給民眾免費參觀。

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

BELLAVITA也針對旗下會員推出回饋，活動期間於全館消費累積指定門檻，可兌換德國雙人單柄鍋、成真雙人下午茶或會員點數禮100點，購物滿15萬元，可任選RIEDEL五件禮盒組、侯布雄法式茶點沙龍雙人下午茶，或會員點數禮500點則一；指定樓層消費滿8,000元，可兌換雙人餐具。

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

而三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）林口店與台中港店，各出現櫻花林與紫藤花瀑布造景，即起至5月底免費開放參觀，粉紅色的櫻花林充滿浪漫春意，還有日本神社與和式小艇造景，稍稍撫慰一下民眾想念日本的心情，搭配外部的粉色芒花，怎麽拍都超夢幻；台中港則以紫色的紫藤花做主題，還有和式茶庭的佈景，加上中台灣亮麗的陽光，馬上讓人心情亮起來！

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港也從即起至4／11推出春季「最強買物祭OUTLET SALE」，兩店合力祭出近百家品牌下殺最低2折起；活動期間單筆滿2,000元，有機會抽中「LG蒸氣電子衣櫥」等獎品，並與多家合作銀行信用卡優惠，最高再享5%刷卡金回饋。此外，期間內與設施內的櫻花、紫藤花造景合照，並上傳指定社群平台還可獲得小禮物。

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA,三井。（圖／業者提供）

關鍵字：

BELLAVIT, 寶麗廣塲, 三井, outle, 櫻花, 摩洛哥, 花園, 紫藤花

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