愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！3點特質曝光…喜歡獨處、敏感悲觀

▲俗稱夜貓子的「夜型人」 其實是一種遺傳。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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你也是偏偏到晚上就睡不著的「夜貓子」嗎？其實夜貓子是天生註定，因為「夜型人」佔了人口比例約30%，而且是自然而然喜歡在晚上活動，就算你努力想要改變生活作息也沒有多大用處，其實從基因中就已經註定了夜貓子屬性，以下幾個夜型人特質看看你中了幾個？

夜型人佔了30%

有研究將成年人的生活作息分為晨型人、夜型人和一般兩者皆融地帶，晨型人佔40%，指的是在晚間11點入睡至早晨7點鐘起床，有固定的早晨作息；而夜型人剛好相反，在早晨起床會讓他們感到痛苦，所以大多過了中午才能清醒工作，夜型人則佔了整體人口比例的30%，其實並非少數。

晨型人、夜型人其實是遺傳決定

而且這種夜型作息其實是遺傳決定，也就是天生如此，好比強迫夜型人在早晨進入工作狀態，自然就比他們在晚上工作時吃力、緩慢許多，不僅無法發揮工作效能，到了夜晚又不能及時入睡，長期下來狀態肯定不好。另外，在睡醒前不久通常會是人的最低體溫，而晨型人最低體溫更比起夜型人提早了2個小時之多，一再證明夜貓子不是自己養成。

夜型人特質

思考模式不同常人

外界總是認為「夜型人」就是愛瘋狂熬夜且生理時鐘混亂，其實「夜型人」的優點很多，最鮮明的特質就是他們的思考模式不同於常人，因為作息的不同，反而更能夠跳脫常規思考，發揮許多意想不到的能力。

獨立工作能力強

夜型人非常能夠適應一個人的時光，也很擅長獨立思考，因為在晚間工作時，更促使能夠自己獨立任務，同時附有主見、不隨波逐流。

容易悲觀

夜型人還有一個鮮明的特點就是容易敏感和悲觀，尤其是在夜晚特別活躍時，更會自己想東想西，進而不知不覺悲觀起來，煩惱都在夜晚出現了。