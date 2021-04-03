fb ig video ETtoday search mobile

愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！3點特質曝光…喜歡獨處、敏感悲觀

>

▲睡眠 。（圖／翻攝自unsplash）

▲俗稱夜貓子的「夜型人」 其實是一種遺傳。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

你也是偏偏到晚上就睡不著的「夜貓子」嗎？其實夜貓子是天生註定，因為「夜型人」佔了人口比例約30%，而且是自然而然喜歡在晚上活動，就算你努力想要改變生活作息也沒有多大用處，其實從基因中就已經註定了夜貓子屬性，以下幾個夜型人特質看看你中了幾個？

▲睡眠 。（圖／翻攝自unsplash）

夜型人佔了30%

有研究將成年人的生活作息分為晨型人、夜型人和一般兩者皆融地帶，晨型人佔40%，指的是在晚間11點入睡至早晨7點鐘起床，有固定的早晨作息；而夜型人剛好相反，在早晨起床會讓他們感到痛苦，所以大多過了中午才能清醒工作，夜型人則佔了整體人口比例的30%，其實並非少數。

晨型人、夜型人其實是遺傳決定

而且這種夜型作息其實是遺傳決定，也就是天生如此，好比強迫夜型人在早晨進入工作狀態，自然就比他們在晚上工作時吃力、緩慢許多，不僅無法發揮工作效能，到了夜晚又不能及時入睡，長期下來狀態肯定不好。另外，在睡醒前不久通常會是人的最低體溫，而晨型人最低體溫更比起夜型人提早了2個小時之多，一再證明夜貓子不是自己養成。

▲睡眠 。（圖／翻攝自unsplash）

夜型人特質

思考模式不同常人

外界總是認為「夜型人」就是愛瘋狂熬夜且生理時鐘混亂，其實「夜型人」的優點很多，最鮮明的特質就是他們的思考模式不同於常人，因為作息的不同，反而更能夠跳脫常規思考，發揮許多意想不到的能力。

獨立工作能力強

夜型人非常能夠適應一個人的時光，也很擅長獨立思考，因為在晚間工作時，更促使能夠自己獨立任務，同時附有主見、不隨波逐流。

容易悲觀

夜型人還有一個鮮明的特點就是容易敏感和悲觀，尤其是在夜晚特別活躍時，更會自己想東想西，進而不知不覺悲觀起來，煩惱都在夜晚出現了。

關鍵字：

晨型人, 夜型人, 生活, 熬夜, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

4月12星座運勢！牡羊偏財運旺、摩羯撐到最後機會就是你的 「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面