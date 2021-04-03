天氣漸熱快換上「五分褲」！用西裝外套、襯衫打造小資女春日穿搭

文／Dappei

春天來臨終於可以穿比較輕盈的服裝啦！還不到可以穿背心的溫度，可以先減去服裝的某些份量，將下半身的長褲換成五分設計，迎接春天除了更加舒適，也能提升穿搭的時髦感，現在就跟著搭編一起打造簡約耐看的時尚穿搭吧！

率性女孩

率性需要展現最直接的個性，配色上選擇最單純的黑與白，美式味道十足的圖案Ｔ搭配高腰五分褲，讓風格擁有一些男孩感，另外選擇包覆小腿的中筒靴，不僅能隱藏蘿蔔腿、壯壯小腿肚的煩惱，還能打造將好比例。

（圖片來源：1、2）

上班女孩

小資女孩日常穿搭少不了的單品西裝外套，迎合春天感選擇色彩濃度較低的單品，讓視覺看起來輕盈非常重要，想要正式感多一點就上下皆選同色系，若想要非正式感但保有清新味道，可以將褲子的色系與鞋子和包款一致，讓整體配色保持乾淨，自然能夠散發清新感。

（圖片來源：1、2）

休閒女孩

以隨手可得的單品襯衫為穿搭主體，打造氣質的休閒味道，最簡單不出錯的同色系搭配，用配件做比例上的調配，配件選擇同色但濃度較高的單品，在比例調配時就不會過於突兀，保有好看的穿搭視覺。

（圖片來源：1、2）

Dappei 結語：

將喜歡的穿搭風格收藏，在需要的時候就不怕沒有靈感，減少呆坐在衣櫃前浪費時間，美好的春天來臨，搭編已經準備好用美麗穿搭迎接，身為喜愛穿搭搭黨的你也趕快跟上吧！

文字編輯：Dora

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