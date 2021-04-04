「老帽」是神級單品！與襯衫、機能外套絕配　沒空整理頭髮一戴就有型

文／Dappei

帽款有百百種，但要怎麼搭的好，真的是一門課題，若搭得不好除了在場合顯得尷尬外，整體視覺看上去更是一場災難。承如上述所說，本篇要介紹的主角老帽，無論是正式場合或私下休閒穿搭，都能有不錯的加分效果，甚至有時侯沒時間整理髮型，趕著出門只要戴上一頂老帽便能輕鬆解決。這回搭編就要帶搭黨們參考以下的老帽穿搭建議，讓各位都能隨手駕馭老帽這項單品。

公式 1：老帽＋大衣

大衣的合身版型，絕對是凸顯好身材的加分單品，還能散發出一種成熟男性的魅力，這時若配上一頂老帽，不但能營造出風格的反差感，在視覺上更有返老還童的感覺，無論你是要年輕鮮肉還是紳士雅痞，兩個願望都能一次滿足。雖然型人只用一件高領毛衣配上黑色西裝褲，但以簡單的黑白色交替堆疊，從老帽到鞋子的替換規則，也能營造出視覺上的層次感，讓人看似是多層次穿搭，進而拉長整體的穿搭比例。

（圖片來源：1、2、3）

公式 2：老帽＋機能外套

提到老帽怎麼能缺少 Urban Outdoor 的風格穿搭，喜愛戶外、野營的人都知道帽子除了穿搭以外真正的意義，那就是防曬與保暖，加上科技的進步，將這些技術移植到製作面料上，使得現在的老帽已經非原先的傳統老帽材質了，而是將最新的科技面料透過技術，設計成老帽的樣式。圖中主角不論是多口袋的寬鬆機能外套，或是大地色系的工裝褲及配件，都將 Urban Outdoor 的風格呈現的淋漓盡致，搭配頭上一頂老帽，在整體造型上更是畫龍點睛。

（圖片來源：1、2）

公式 3：老帽＋襯衫

近期崛起的大勢風格，無非是由《POPEYE》所帶起的 City Boy 。事實上融合了街頭、軍事、紳士、工裝等元素的各種風格，只要你具有熱愛生活的態度以及紳士的禮貌品格，在前總編輯木下孝浩看來，都能算是 City Boy 。多樣風格的混搭元素，老帽在這種情形下算是能完美詮釋 City Boy 風格的配件。圖中主角以一件短袖襯衫搭配機能性質的短褲，雖說只是一件襯衫，但在單品右半部融合工裝元素，做出了似工裝背心的設計，鞋子部分則是選擇白色帆布後來搭配，正好呼應了 City Boy 風格具備的混搭特性。

（圖片來源：1、2、3）

Dappei 結語：

關於老帽的穿搭豈能是短短一篇文章，或三言兩語能說清楚講明白的，還有許多像是搭配丹寧、西裝、球衣等各式各樣的風格等著你去嘗試！

文字編輯：Kris

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