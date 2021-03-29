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IKEA熱門「Let’s Go系列」又來了！　「輕旅行」行李箱、攜帶床墊2千元有找

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▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲IKEA推出最新Let’s Go系列。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

居家品牌IKEA不僅只有「家用」而已，去年曾推出Let’s Go系列以實用又好看的設計，輕鬆搭配生活日常的風格，受到許多民眾喜愛，近期最新的Let’s Go系列又即將開賣，今年以「隨行」為主題，涵蓋通勤、日常運動與輕旅行生活樣態，以米色、灰色等文青風，搭配平價價格讓民眾好好生活。POST GENERAL近期也在台鋁特展，推出風靡日本的戶外用品設計。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲FÖRENKLA旅行袋系列，售價1,799元。

最新的Let’s Go系列以隨身需求為靈感，發想出方便攜帶與收納、隨時飲食或上網傳輸的3大商品類別，系列包含各式尺寸風格的背包和配件、水瓶、折疊式便當盒、旅行用品、充電器等，提供通勤、運動、輕旅行等隨身所需。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲大膽多彩的SKYNKE購物袋。

該系列最大特色，就是擁有多款功能的功能性背包與配件包及萬用包，包括通勤必備VÄRLDENS背包，可後背也能手提，內裡不同尺寸夾層，讓筆電、滑鼠、筆、外套甚至便當盒，都能妥善分類收納；文青風的DRÖMSÄCK側背包，以橄欖綠和米色為主色，無論是書包和肩背包，都可成為日常穿搭配件，此外，大膽多彩的SKYNKE購物袋，不論是黑白菱紋、大黃圓點、或藍綠交織的格紋都能展現個人時尚。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲VÄRLDENS背包系列。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲文青風的DRÖMSÄCK側背包，有大地色系的橄欖綠和米色。

而外出旅行或出差需求，也是文青設計的FÖRENKLA附輪腳行李箱，隨附可固定在行李箱外的小背包，含筆電收納隔層和外層收納袋，「雙包」售價不到2,000元，FÖRFINA旅行用品10件組則能整齊分裝收納外出所需的盥洗用品，售價僅129元。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲FÖRFINA旅行用品10件組。

針對春夏季的野餐、露營等族群，也推出FOLDEREID單人自動充氣泡棉床墊，不僅可捲起收納好攜帶，當作野餐墊、過夜墊都很適合，再搭配折疊式保鮮盒、保鮮袋、保溫瓶，單品百元價起跳，還有ÅSKSTORM行動電源、ENEBY攜帶式藍芽喇叭做加分，讓民眾今年好想出去悠閒野餐！

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲Let’s Go系列的折疊式保鮮盒、保鮮袋、保溫瓶通通一張500元有找。

另一日本戶外家飾品牌POST GENERAL，即日起在MLD台鋁設置期間特展店，供喜愛戶外活動或是風格選物的民眾有新選擇，POST GENERAL的相關產品是為戶外生活打造便利而設計，在車用、營地及家用三者取得平衡，在店內也推出各式實用商品，包括戶外用品、儲物收納、隨身工具、時尚包袋，另還有許多露營用商品，在​居家風格上也很適合混搭使用。近期還推出消費滿1,200元​，就送價值170元限量刺繡吊環鑰匙扣。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲環保摺疊防水後背手提兩用包。

▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）▲IKEA,Let’s Go系列,POST GENERAL。（圖／業者提供）

▲多功能太陽能充電LED燈。

關鍵字：

IKEA, Let’s Go系列, 輕旅行, POST GENERAL, 台鋁

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