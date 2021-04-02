孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

記者王蓁蓁 / 台北報導

創造出多樣超熱賣「芸芸同款」的42歲時尚名媛孫芸芸，近日又在IG上Po出惹火露腰穿搭照帶貨，上身的一件CELINE條紋中空裝，火速登上熱搜單品，卻也被眼尖網友發現，Lisa在拍攝中國版《BAZAAR》雜誌大片時，早已穿上身，就連有「最美小三」之稱韓素希也巧合以同款出鏡香港版《ELLE》雜誌，造成三姝露腰比美的局面。

▲孫芸芸露腰穿搭照帶貨CELINE條紋中空裝。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

孫芸芸近日在IG上連Po 5張美照，難得以混血變色隱眼亮相的她，臉上的煙燻眼妝與深棕色口紅格外吸睛，搭配一頭大波浪捲髮，歐美辣妹感瞬間噴發，一件CELINE條紋中空裝，順勢露出腰上明顯的「川字腹肌」，惹來網友們狂讚：「根本少女！」、「42歲這身材太過分」，不過身為CELINE品牌形象大使的Lisa，早在拍攝中國版《BAZAAR》雜誌時，就以一身俐落勁裝搭配同款上衣出鏡大片，只是她罕見遮住傲人螞蟻腰身，改以酷帥氣勢撐住全場，黑白的畫面上雖略顯單調，令網友們直呼：「孫芸芸就算撞衫比她小18歲的Lisa也沒輸」、「看不出差18歲」。

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有「最美小三」之稱的韓素希，演活韓劇《夫妻的世界》中可恨又美艷動人的小三後，人氣不斷高漲，接下不少雜誌拍攝與代言，登上香港版《ELLE》雜誌4月封面，以同系列白色CELINE運動中空裝，展現傲人S曲線，畫面中她將手高舉過頭擺拍，炸出驚人腰窩，在造型中注入丹寧牛仔褲，讓整體更有春夏氛圍 ; Lisa在韓版《ELLE》雜誌則是以運動風格，洋溢滿滿的少女青春活力，惹人注目的「川字」馬甲線，更是讓粉絲們暴動：「身材太逼人」、「果然9頭身女神」！

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