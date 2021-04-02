雅頓「黃金膠囊」90顆5500元→1680元！網評：用量超省超好用

文／C編

伊麗莎白雅頓最經典的保養品，就是膠囊系列，其中超進化黃金導航臉部膠囊更是最經典也是最熱賣之作，沒用過可就落後太多！購物網站「Her和她」推出「雅頓超進化黃金導航臉部膠囊90顆」，原價5500元、特價1680元，現省3820元，超級划算。

▲超進化黃金導航臉部膠囊90顆，原價5500元、特價1680元。點我購買。



超進化黃金導航臉部膠囊超進化分子釘複合科技，能提升肌膚的天然保濕屏障，使膚況平衡，草本複方科技更能強化肌膚，改善衰老，再現亮采柔嫩肌質，締造倍顯緊緻的健康肌膚，提升光澤度。

▲伊麗莎白雅頓可以說是膠囊的專家。（圖／elizabetharden IG）



提到超進化黃金導航臉部膠囊，很多人更是從看著媽媽使用的年代，到後來自己也在使用，因為實在太知名，而且像是外出旅行，帶幾顆帶出門就夠，不用瓶瓶罐罐也不佔地方，完成臉部保養非常方便。

▲雅頓的膠囊系列保養敏受到很多人歡迎。（圖／elizabetharden IG）



盤點網路上的評價，「跟SK-II 、小棕瓶、su:m37 、后那些貴貴的保養品比起來，雅頓膠囊效果比較明顯」、「按摩時滑潤不悶臉，用量很省，一顆膠囊全臉、頸部、手背都呵護，適合冬春季氣候寒冷乾燥環境使用，保濕立即有感。」

▲超進化黃金導航臉部膠囊90顆，原價5500元、特價1680元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「超進化黃金導航臉部膠囊」90顆大容量，原價5500元、特價1680元，現省3820元，價格超級划算，特價絕對是入手的好時機，快揪親朋好友一起下手。