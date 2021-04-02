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剛認識就吐露心事的人「很不妙」　用1分鐘看透對方性格

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▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲看對方聊天話題就能判斷性格，你知道嗎？（圖／pixabay）

編輯／借借

無論在職場上或私人生活，我們總會認識一些新的人，有時頻率很合，有時話不投機，每人都有各自的性格，如何正確解讀，其實可以從對方一開始的聊天話題看到端倪，因為在面對不熟的人，使用的話題開頭一定是生活中最熟悉的事，看對方選擇的主題，就能1分鐘看出性格。

▲聊天,交談,溝通,說話 。（圖／pixabay）

▲你最在乎什麼，其實都會從交談中透露。

剛認識就說心事
才認識5分鐘，對方就開始一股腦的吐露心事，雖然表情看起來很誠懇，應該說是沒心機嗎？其實換句話說，有這種習慣的人，即便不是你而是別人，他們也會說出同樣的心事，這種無對象型的深談，顯示出這類的人沒有誠意，不要深交，也不要對他發表任何意見，附和一下就好。

只聊自己
一開頭只聊自己其實是很常見的，但在交談的過程中，一直把話題拉到自己身上，除了代表這人對自己很有自信之外，多少也有點虛榮的傾向，他通常只關心自己、或自己有興趣的事，但在團體中很容易成為領導者。

朋友,友誼,聊天,談心。（圖／pixabay）

▲只聊自己的話題，表示對方具有領袖性格。（圖／pixabay）

總談論金錢
這很明顯表示金錢在他生命中有一定的份量，雖然賺錢很重要，但他把錢看得比一般人要重，但自己卻沒有發現，或否認這種說法，通常這類人內心很沒安全感，且生活會比較乏味，因為他們會因想省錢而放棄體驗人生，即使已經很有錢了，做法仍然不會改變。

喜歡聊學問
這種談天對象確實很有上進心，但眼高手低的機率也非常高，且因為長期處於求知的狀態，無法正確的認識自己，往往會錯失許多成就大事的機會，到最後只能孤芳自賞。

▲▼社交障礙,聊天,對話。（圖／pixabay）

▲愛聊學問的人，多少有一點眼高手低。（圖／pixabay）

很愛插入不相干話題
不管你的開頭是什麼，或是現在正在談論的話題是啥，對方直接打斷話題、說出另一種不相干的討論，這種狀況顯示他對你的話題無感，只關注在自己想要說的東西上，性格通常蠻橫無理，而且支配慾很強。

說八卦聊隱私
談話內容全在說別人八卦，或者是某些人的私事，表示這種人沒什麼領導能力，所以透過一些小消息、私事來支配別人，談論別人的醜事，他們心理上會出現優越感，內心很空虛，也不會有什麼知心朋友。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 交際, 觀察

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