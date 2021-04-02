Krystal最近好辣！極貼身禮服「真實腰線」全都露　網：太狂

記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）與Jessica（鄭秀妍）姐妹倆的高顏值總是能成為演藝圈佳話，而相比起來，Krystal又更有點「冰山美人」的氣質，平常大多以寬鬆、休閒的穿著為主，不過最近她公開在IG上的幾套造型都罕見走火辣路線，讓粉絲們超開心，尤其是貼身洋裝凸顯的腰部曲線，令人忍不住驚呼：「真實腰線太狂了！」

▲Krystal日常的休閒服穿搭。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



Krystal本身身材纖瘦高挑，臉型也屬於窄長的類型，五官銳利鮮明，頗有「冰山美人」的高冷感覺，一直以來走的都不會是甜美、少女風，尤其私服幾乎是以寬鬆服裝、褲裝為主，常給人一種率性的酷感，連女生都會覺得帥氣。

▲Krystal近期穿上大斜肩禮服大展女人味。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



不過近期Krystal釋出的幾套造型，顛覆以往給人的印象，多了強烈的女人味氣息。像是最近示範的RALPH LAUREN大斜肩長禮服，不只是讓Krystal露出半邊臂膀，更因其貼身的材質使她的身體曲線完全展露，在腰線部分呈現出傲人的S線條，非常性感火辣，粉絲們瘋狂刷超過84萬讚，「Krystal怎麼可以對我的心這麼做！」、「太美了」、「腰線超狂」、「身材好好！」

▲Krstal早先拍攝工作的造型也相當性感。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

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