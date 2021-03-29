彩虹色寶石躍上HUBLOT百萬陀飛輪　高調款還有黑白迷彩碳纖維

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪5日鍊腕錶彩虹圈藍寶石款，5,723,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）年初線上發表的熱騰騰錶款，今正式在台亮相，關鍵字鎖定在「色彩」、「材質」2組字彙，推出彩虹色調的SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪5日鍊腕錶、BIG BANG UNICO彩虹寶石鈦金計時碼錶等，而對於材質的精準掌握則反映在經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼錶白色陶瓷款，多面稜角設計難度不小，HUBLOT辦到了。

▲模特兒佩戴SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪5日鍊腕錶輕盈碳纖維款，2,943,000元。



HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪5日鍊腕錶新款以輕量碳纖維與藍寶石為材質，有趣的是走出一般碳纖維的黑色調，呈現出黑白迷彩，歸功於加入微玻璃纖維製成的無紡布（NWF）材質；同系列另有彩虹圈藍寶石與藍寶石錶款，均裝載專為酒桶型錶殼研發的自製陀飛輪機芯。

▲HUBLOT BIG BANG UNICO彩虹寶石鈦金計時碼錶（左）2,191,000元，經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼錶白色陶瓷款586,000元。



彩虹勢力還蔓延至BIG BANG UNICO鈦金計時碼錶與ONE CLICK精鋼錶，前者於錶圈鑲嵌紅寶石、沙弗萊石等8種漸層色調彩色寶石，後者則讓華麗延續至面盤，全鑲滿寶石，並讓夢幻色調染上鱷魚皮錶帶，高調搶眼；而單靠材質，也能藉由立體線條吸睛，與藝術家Richard Orlinski再次合作推出Orlinski鏤空計時碼錶，於白陶瓷錶殼、錶圈展現他標誌性的切面設計。

▲Zenith DEFY 21 Ultrablue腕錶，430,600元。（圖／Zenith提供，以下同）



近年來也大膽玩色的Zenith（真力時），近日創作靛藍色和電光藍色的DEFY 21 Ultrablue 腕錶，鈦金屬錶殼採用全啞光噴砂處理，與半鏤空面盤與透出的機芯藍色調形成強烈對比。

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