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皮膚科醫師教「遠離搔癢肌」4秘訣！床單材質竟也有影響

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▲▼皮膚科醫師教「遠離搔癢肌」4秘訣。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

▲注意日常生活中的一些小細節，也會幫助遠離「乾燥搔癢肌」。（圖／翻攝IG@94_j.a）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

明明也有在擦身體乳，但身體肌膚卻常會搔癢、脫屑，甚至泛紅、皮炎？除了可能是你使用的身體乳不夠滋潤，也很有可能是因為生活中的錯誤習慣造成的。皮膚科醫師就給出建議，想讓皮膚變好、遠離搔癢肌，快把以下4個秘訣記好，看看你做到幾個了？

▲▼皮膚科醫師教「遠離搔癢肌」4秘訣。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

＃洗澡水溫別太高

可能不少人會覺得，洗澡水要熱一點洗起來才舒服，尤其是皮膚經常搔癢或有皮膚炎的人，用熱水洗的時候會覺得身上的搔癢感稍微緩解，但其實過一小段時間，搔癢的感覺就又會回來了。

皮膚科醫師指出，因為過熱的水溫對於肌膚也是一種刺激，會讓血管擴張，還會加速許多組織胺物質的釋放，引起搔癢感加重，且洗的時間過久容易破壞皮脂膜，肌膚角質層含水量下降，導致肌膚泛紅、乾燥、脫屑更嚴重。醫師建議，洗澡時水溫最好以接近體溫的溫水為主，最好低於40度，且洗澡時間注意別過長，

＃分區減少沐浴乳使用量


肌膚偏乾的人，在皮脂分泌較少的局部，或容易乾燥、起濕疹皮炎的位置，像是手臂、小腿等處，可以稍微減少沐浴乳的使用量，用起泡的泡沫稍微帶過即可。

＃不要開著電熱毯睡整晚

有些人很喜歡讓被窩保持一個很溫暖的狀態，就會整個晚上開著電熱毯睡，但電熱毯再提升溫度時，也會讓你的肌膚水分蒸發加速，開整晚睡，肌膚容易變得很乾燥。

▲▼皮膚科醫師教「遠離搔癢肌」4秘訣。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

＃貼身衣物、寢具盡量用純棉質

肌膚比較容易搔癢的人，建議貼身衣物和床單被套可盡量選擇純棉材質，和其他布料相比，純棉是最不容易引起皮膚搔癢或者刺激的材質。

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關鍵字：

保養, 護膚, 身體, 皮膚科醫師, 醫生, 肌膚, 搔癢, 乾燥, 脫屑, 秘訣

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