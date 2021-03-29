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「最美校花」簡廷芮孕期只重7kg　自曝不發胖關鍵就靠「一件事」

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▲▼簡廷芮傳授孕期只胖7kg秘訣 。（圖／翻攝自ig）

記者曾怡嘉 / 台北報導

藝人簡廷芮孕期飲食控制得宜，體重只重了7公斤，今（3/29）她在IG親自解答孕期飲食，上萬粉絲按讚朝聖，網友紛紛求她出書分享，如何養胎不養肉。

簡廷芮表示孕期體重控制良好，主因來自和簡媽打賭5萬獎金的關係，懷孕3個月時胃口大開，第4個月就胖了3公斤，回診直接被醫生叫去看營養師門診。

▲簡廷芮生完狀態仍像少女。

第5個月開始稍微收斂，醫生建議她的孕期體重能控制在8公斤內，這樣卸貨後扣掉寶寶、羊水、血液重量差不多5公斤，這樣只剩3公斤要瘦，回復身材會比較輕鬆。而且最後3個月寶寶會急速增加，媽媽體重也會增加最快，體重扣打留到後期會比較好。

▲懷孕後期只胖到肚子，四肢仍然纖細。

她分享每天基本飲食就是起床空腹喝婆婆熱的滴雞精，喝完吃完益生菌，才開始吃正餐，正餐方面都正常吃，只有晚餐澱粉攝取較少，營養師建議一天要吃兩份綠色菜葉（補充葉酸），水果一天別超過兩份（怕糖分過高），一份的量就是一小碗。

▲簡廷芮生產之前一直是位靈活孕婦。

最重要的是，平日都盡量吃乾淨（原型食物），把垃圾食物留到周末吃，到最後3個月再縮短為一週只有一天垃圾日，身體是有個循環的，這樣吃反而不會發胖。照著以上原則吃，後面5個月每個月都胖不到1公斤，而這招也是孕前瘋狂健身就在遵循的飲食方式，不管有沒有懷孕都非常適用。

也因如此，最後整個孕期只胖了7公斤，生完之後也不用刻意減肥，她也呼籲大家，雖然很多人說孕婦開心最重要，但記得也要同時兼顧身體健康，平安生出寶寶才是最重要的事。

關鍵字：

簡廷芮, 懷孕, 養胎, 不發胖

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